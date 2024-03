Jasmína Maurerová 6. 3. 2024 12:25 clock 3 minuty gallery

Herečka Daniela Šinkorová je českému televiznímu divákovi známá především z nekonečného seriálu TV Nova Ordinace v růžové zahradě. Nestárnoucí slovenská diva toho má za sebou ale mnohem více, což jí připomněl i okamžik před pár lety, kdy náhodou narazila na starou fotografii.

Daniela Šinkorová letos oslaví už dvaapadesát let, leckteré čtyřicátnice by jí ale mohly její vzhled závidět. Šinkorová vypadá naprosto famózně a pokud bychom měli někoho podezřívat na smlouvu s ďáblem na věčné mládí, Šinkorová by mezi nimi určitě byla. Nohy má stále jako laňka a kdekoliv se objeví, je středem pozornosti, a to hlavně u mužského pokolení.

Ale kalendář a každodenní odbíjení hodin nám stále připomíná, že čas je neúprosný. To si uvědomuje i samotná Šinkorová, která se rozněžnila, když jí jeden fanoušek před pár lety přinesl k podpisu fotku, na kterou už dávno zapomněla.

“Jsou fotky, o kterých nevím, že existují. Tohle byla jedna z nich. Přinesl mi ji k podpisu pán. A já si ji musela vyfotit, protože je to krásná vzpomínka,” napsala na svůj Facebook v roce 2018 herečka. Na snímku je Šinkorová v roce 1993, kdy dostala svou první velkou filmovou roli. Jednalo se o televizní drama Prvá noc pri mŕtvej.

Co si koupila za své první peníze?

“Moje první televizní role. Velká. Záporná. Alžběta. Moje první barvení vlasů. Z blond na rezavou!,” vzpomíná s nostalgií herečka pod příspěvkem. Fanouškům také prozradila, co tehdy udělala s penězi, které za roli dostala. “Můj první obrovský honorář. Koupila jsem si za něj věž-dodnes se jejímu zvuku nic nevyrovná. A jo...byla jsem mladá,” pěje ódu na tehdejší hudební produkty devadesátek.

Šinkorová se po smrti sestřičky Gity Petrové v Ordinaci v růžové zahradě věnuje převážně divadlu. Seriálová doktorka se v Německu připletla ke rvačce neonacistů, s proraženou lebkou skončila v nemocnici, kde následně i zemřela. Čestmír Mázl v podání Petra Rychlého přišel o svou osudovou lásku a diváci TV Nova o další oblíbenou postavu.

Po covidové pandemii se nachomýtla k otevření nového pražského divadla Metro, které je specifické tím, že v Praze se odehrává jen pár představení a jinak herci jezdí po celé republice. Nicméně pokud by dostala nabídku na filmovou nebo televizní roli, určitě by ji neodmítla.

“Neznám nikoho, kdo by vám řekl ne. Ale myslím si, že už trochu stárnu a mám období, kdy se to láme. Myslím, že je potřeba hledat charakterní role a před kamerou se prostě najít,” uvažuje herečka nad tím, která role by pro ni byla v současné době vhodná.

“Přiznat vrásky, věk a zkušenosti a hrát něco jiného než doteď. Je to hodně o štěstí, jestli vás někdo osloví nebo vyhrajete konkurz. Takže to nechávám otevřené a samozřejmě je to krásná práce, která mě naplňuje,” přiznala v rozhovoru pro web idnes.cz.

Má jedno nesplněné přání

Ačkoliv by se dalo říct, že krásná herečka má vše, co by si žena mohla přát - úspěšnou kariéru, tisíce fanoušků, milujícího manžela a dlouhé nohy až do nebes, přeci jenom by se našla jedna věc, kterou by si Daniela ještě chtěla splnit.

"Můj sen je na stará kolena si koupit harleye a projet Ameriku, ale rychlostí jen tak 100 až 110 km/hod. maximálně, abych stihla vnímat tu krásu kolem. Z motorky je ten výhled opravdu jiný než z auta. Po rychlosti již zkrátka netoužím, už jsem si to vyzkoušela jednou za život v autě, jela jsem 300 km/h a také to neskončilo moc dobře, protože jsem auto úplně zrušila," prozradila herečka své tajné přání.

Zdroje: idnes.cz, facebook.com, osobnosti.cz