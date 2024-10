Externí autor 26. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Populární herečka Daniela Šinkorová stárne s grácií. Půvabná brunetka se nyní pyšní naprosto dokonalou postavou. Ne vždy tomu tak ovšem bylo. Hubené tělo si tvrdě vydřela. Co se ovšem nezměnilo, je její záliba ve výrazném make-upu. Tu má po celý svůj život.

Herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová se narodila na Slovensku. K herectví měla našlápnuto už od dětství. Její maminka byla totiž loutkoherečkou. Stejně jako herectví milovala Daniela i hudbu. Zpívala ve sboru, navštěvovala taneční kroužky a hrála na klavír a flétnu.

Krev a mléko v mládí

Hudebně-dramatický obor vystudovala na konzervatoři v Bratislavě. Do České republiky ji přivedlo studium na brněnské JAMU. Poté, co dokončila studia muzikálového herectví v Brně, už v České republice zůstala. V této době měla ještě postavu krev a mléko a světlejší kudrnaté vlasy.

O snímek z tohoto období se podělila Šinkorová se svými fanoušky. Jedna žena z komentujících jí vysekla neuvěřitelnou poklonu. Přirovnala ji k prvorepublikovému sexsymbolu Lídě Baarové.

Daniela byla až tak talentovaná, že první angažmá získala už během studií. Zahrála si například hlavní roli Sugar v muzikálu Někdo to rád horké.

Královna diet

Netrvalo to dlouho a Daniela se vrhla do hubnutí. Postupem času se z ní stala expertka na toto téma. „Kdykoli jsem začala hubnout a začala jsem po okolí rozhlašovat, že odteď hubnu, tak jsem neshodila ani gram. Tentokrát jsem to udělala tak, že jsem o tom neřekla nikomu. Jen jsem vyměnila nezdravé věci v lednici za ty zdravé, ráno jsem potají v ložnici cvičila a nikdo to nevěděl. No a po měsíci a půl váha začala rapidně klesat a najednou si toho všichni všimli,“ vzpomínala.

„Poslouchala jsem pouze svoje tělo. Věděla jsem, že je dobrá zelenina a ovoce, a že mi chutná maso. Toho jsem se držela. A zapomněla jsem úplně na přílohy. Musela jsem vynechat i alkohol. A to si ráda dám večer sklenku vína,“ prozradila, jak nakonec zhubla.

K přísné stravě přidala Daniela i pohyb. V kondici se udržovala zumbou. Svou tvrdě vydřenou figuru a dlouhé, štíhlé nohy poté ukázala hrdě hned v několika televizních i divadelních rolích. Například poté, co hodně zhubla, získala roli v muzikálu Addams family, kde hrála svůdnou Morticiu.

Kvůli jejímu velkému hubnutí se ovšem nějakou dobu spekulovalo o tom, že má anorexii. Toto tvrzení vždy herečka rázně odmítla.

Osudová role

Do povědomí diváků se dostala hlavně kvůli roli Gity v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Gynekoložka Gita si diváky získala na plné čáře. V té době její popularita vystřelila na samotný vrchol.

V seriálu ovšem nečekaně skončila, a to na vlastní žádost. Na jméno jí nějakou dobu nemohla přijít televize Nova ani diváci.

Po konci v Ordinaci rapidně klesla popularita Daniely. Ze seriálu odešla kvůli tomu, že nestíhala milované divadlo. Kvůli velkému časovému vytížení musela odmítat muzikálové role, které ji jinak velmi lákaly.

