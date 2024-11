Externí autor 16. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Už je jí o nějaký pátek víc, ale stále má půvabu na rozdávání. To i přes to, že ji lidé kritizují kvůli plastikám. Nutno ale dodat, že si ke svému vzhledu pomáhá i hodně velkou dřinou. Poznáte dívku na snímku?

Je až neuvěřitelné, že se narodila už před dvaapadesáti lety. A stejně neuvěřitelné je, že se poprvé objevila v televizi, když jí byly čtyři roky. V osmi letech pak natočila první muzikál.

Díky za vyloučení

Co se ale nestalo, jako malou ji vyloučili z pěveckého sboru, protože nebyla týmový hráč. Když se to vezme kolem a kolem, díky za to, protože by se z ní jinak nestala uznávaná umělkyně, která měla slušně našlápnuto i na kariéru v zahraničí.

Každopádně jí rodiče chtěli nějak vynahradit citovou újmu, protože od malička moc ráda zpívala a navíc měla talent. Proto začala chodit na hodiny zpěvu, které zúročila první deskou. Krátce na to ji proslavila písnička, která se s trochou nadsázky řečeno stala nesmrtelnou.

Veselé dětství

Někdo by mohl říci, že žádné dětství neměla, ale jak řekla pro jeden magazín: „Jestli mám zhodnotit své dětství, bylo hodně veselé, akční, nabité hromadou zážitků.“ Nezapomněla dodat, že i ona měla čas na hraní si s kamarády a na hřišti. A stejně jako jiné děti rády jezdily na kole, ona ráda zpívala. Byl to zkrátka její koníček, který se proměnil v práci.

A jak dodala v jiném rozhovoru, dětství ji také naučilo disciplíně, poctivosti, schopnosti zorganizovat si čas a taky schopnosti pracovat s volným časem. Rovněž ji utvrdilo ve faktu, že normální součástí úspěchu je dřina a člověk se jí nemá bát. „Každá dřina vás někam posouvá. A to platí v každé branži,“ dodala.

Konzervatoř

Vedle častého vystupování, natáčení desek i cestování naše půvabná dívka zvládla vystudovat pražskou konzervatoř. Sama v několika rozhovorech podotkla, že důležité je vzdělání, které dá člověku nějaký základ.

Pohybové nadání

Do svých vystoupení hojně zařazovala i pohybové prvky a vlastně to dělá i teď, i když už překročila abrahámoviny. Stále se ale udržuje v kondici, nejenom tréninky, v jejichž rámci se připravuje na vystoupení, ale sport jako takový má ráda, takže se snaží při každé příležitosti hýbat.

Geny

Když se podíváte na její matku, které táhne na osmdesát let, je jasné, že v případě naší neznámé zafungovaly geny. Ostatně, ani její starší sestra, která je velmi uznávanou textařkou a manažerkou na svůj věk rozhodně nevypadá.

Nebojí se estetických zákroků

Před časem pronikla do médií zpráva, že si nechala v zahraničí upravit obličej. Jelikož se kolem této informace vyrojila spousta dalších polopravd, rozhodla se na svém webu uvést věci na pravou míru a napsala: „Po všech těch zprávách o tom, co všechno už na sobě mám udělané, předělané, je tu konečné skóre, jediná pravda z mých úst a nikoho jiného. To, že se o sebe starám, že jsem přiznala prsa, nos, menší experimenty ve tváři, jen potvrzuje můj celkový postoj k realitě a estetické medicíně.“

Jejím posledním zákrokem byl takzvaný facelift, který měl jednou provždy dát její tváři vzhled, jaký si ona sama představovala. Čas ukáže, zda byl tento zákrok opravdu poslední, anebo bude dál hledat způsob, jak zastavit čas.

Darinka Rolincová

Tak se naše neznámá jmenovala, když přišla do Prahy, ale málokdo ví, že její původní jméno bylo Gambošová. Asi netřeba zmiňovat hit Zvonky štěstí, který ji proslavil v duetu s Karlem Gottem. Dara Rolins, jak si říká dnes, je také známá jako porotkyně řady soutěží, patronka Avonu. Podniká v módě, ve vůních a podílí se na spoustě dalších aktivit.

