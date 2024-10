Externí autor 22. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Obyčejní lidé se nestačí divit, protože takové sumy si někteří nevydělají za rok. Umělci si o takovou částku řeknou třeba za hodinu. Také Dara Rolins přiznala, kolik si účtuje za koncerty. Nutno dodat, že se to fanouškům velmi nelíbilo.

Je otázkou, co si o požadavku na takové honoráře myslet. Hodně záleží na tom, co za stovky tisíc dostanete. Pokud produkci hodnou dechovky z Horní Dolní, byly to vyhozené peníze, jestli show na úrovni, kde všechno frčí pěkně podle plánu a divák dostal nejenom sluchový zážitek, ale i vizuální podívanou, pak si dotyčný umělec své peníze nejspíš zaslouží. Tak kde je problém?

Skandální vystoupení

Takového označení se dočkalo plánované vystoupení česko-slovenské popové divy Dary Rolins, která měla vystoupit na pouti ve Zlatých Moravcích. Jak uvedl Deník.cz podle zdroje slovenského Zoznamu, místní obyvatele pobouřila výše jejího honoráře, která činila deset tisíc eur, což je v přepočtu asi čtvrt milionu českých korun a hlavně polovina rozpočtu na danou pouť. Nemluvě o tom, že Zlaté Moravce patří k nejzadluženějším městům na Slovensku. Mimochodem, tato částka je Dařina obvyklá taxa, stejně jako mnohých dalších umělců.

Co také zaznělo…

Podle webu slovenské televize TV Joj se zpěvačka před časem dostala mezi deset nejvlivnějších celebrit české mutace magazínu Forbes. Právě jemu Dara prozradila, jak to je s jejími příjmy: „Za normálních, nepandemických okolností vydělávám něco kolem 700 tisíc až milionu korun měsíčně jen za živá vystoupení, tedy koncerty a komerční akce. K tomu milionové kontrakty z Instagramu,“ vypočítala.

Kromě toho má v současné době na instagramu přes 700 tisíc fanoušků a spolupráce s mnoha známými společnostmi. Milionové kontrakty z této sociální sítě, které zmínila, tak mohou být dost reálné. K jejím výdělkům je třeba připočítat i další aktivity, kam patří například vlastní značka oblečení, kosmetiky, diáře apod. Rovněž koncertuje, nahrává, účastní se různých talentových show jako porotkyně.

I jí se něco nepovede

Znáte přísloví, že neexistuje člověk ten, aby se zavděčil lidem všem? To nejspíš zažívala na začátku roku i sama Dara, když se přes ni po jejím koncertě převalila vlna kritiky. Podle portálu Od zadu.startitup.sk už prý nešlo o tak skvělý zážitek jako před rokem. Podle portálu EMMA, lépe řečeno fanoušků, to prý byla nuda. Na konec se ukázalo, že šlo o generálku, což jim přišlo nefér vzhledem k ceně lístku přes sto euro.

Honoráře jdou na platy

Pokud jste si mysleli, že Dara žije ze svých vysokých honorářů jenom sama, není tomu tak. Platí totiž ještě pět tanečnic, se kterými pravidelně vystupuje, manažery, účetní a asistentku, která se jí stará o veškerou administrativu. Nemluvě o tom, že život hudebníka je časově náročný a hlavně večerní a noční, pokud jde o různé přejezdy. Vzhledem k tomu pro ni byla už od počátku, co se jí narodila dcera Laura, nezbytná chůva.

Není v tom sama

Jak už jsme zmínili, ve světě showbyznysu je taková částka poměrně obvyklá a řada Dařiných kolegů si říká o mnohem víc. Podle webu Aha jsou rekordmany v tomto směru kapela Elán, která stojí 50 tisíc eur, což je asi jeden a čtvrt milionu českých korun. Z toho si podle jakéhosi tajného zdroje deníku Plus 7 dní prý bere jen Jožo Ráž asi 30 tisíc eur.

