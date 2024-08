Externí autor 31. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Dara Rolins velmi dbá o svůj vzhled. Dnes jednapadesátiletá popová hvězda boří mýty o stárnutí, postavičku má jako lusk, ovšem netají se ani tím, že si pro „věčné mládí” zajde i na plastickou chirurgii. Nyní jsme ale narazili na fotografii, kde je malá Dara zcela bez úprav. Poznali byste ji?

Zpěvačka se nestydí za to, že pro vzhled je schopná udělat mnohé. Kromě tvrdé dřiny v posilovně tak má za sebou plastiku prsou, nosu, lifting obličeje i krku a operaci očních víček.

A není tomu zas až tak dávno, kdy se slovenská zpěvačka pochlubila na svém Instagramu s tím, že má za sebou další zákrok. Zpěvačka se totiž před pár měsíci na nějakou dobu odmlčela, a to bylo všem jejím fanouškům podezřelé. A když se pak stalo to, že samotný lékař, který Daře onen estetický zákrok prováděl, jej propálil na sociální síti, šla i Dara s pravdou ven.

Detox od sociálních sítí, detox od lidí

Detox od sociálních sítí byl tak jen pouhou zástěrkou pro Dařin skutečný úprk od veřejného dění. „Proces uzdravování je nesmírně zdlouhavý a otravný, protože vyžaduje absenci pohybu a jakékoli námahy, takže je člověk uvězněn několik dlouhých týdnů ve vlastním, nepříliš ‚zdravém těle‘,“ napsala zpěvačka, která se utekla skrýt do Dubaje.

I přesto, že se Dara řadí mezi ty celebrity, které velmi dbají na svou životosprávu, něco ji přeci jen dohnalo, a tak se rozhodla, že s tím zatočí. Byla to hlavně nepravidelná pracovní doba, která mnohdy trvala do pozdních večerních hodin, výchova dcery Laury a další aspekty, které se pojí se životem popové ikony.

A proto, že se Dara odmítá smířit se svým poněkud „unaveným” vzhledem, řešení bylo jasné. „Schvaluji každé řešení pochybností či poklesu sebevědomí. Zasloužíme si to nejlepší, protože my za to opravdu stojíme. A není to jen fráze!“ říká zpěvačka.

Vše nejlépe ví široká veřejnost

Ovšem nebyla to by to pravá celebrita, kdyby si ji nevzala na paškál právě široká veřejnost, která je tím největším odborníkem na všechno – i na plastické operace slavných lidí.

„Škoda, že už Dara nevypadá jako Dara,“ zní jeden komentář a druhý není o moc jiný: „Já bych vás už nepoznala... zda to udělala operace víček, nebo jiná... Ale snad jste spokojená,“ ozývá se ze všech koutů sociálních sítí.

Že Dara nevypadá jako Dara je věc prvá, zda jí to sluší, či nikoliv, druhá, a zda je ona sama se sebou spokojená, třetí. Ta třetí je samozřejmě nejdůležitější, a i když je nejspíš pravdivá ta první, je to pořád zpěvaččino rozhodnutí.

Stará Dara, dobrá Dara?

Kdo si stýská po „staré“ Daře, může se rozněžnit nad touto starou fotografií, kde je malá Darinka na fotce, jak drží papír do sběru. Titulní stránka časopisu z roku 1987 je skutečně úsměvná, patnáctiletá Dara má na hlavě typický účes, a co je tedy hlavní – žádnou plastiku.

close info Facebook zoom_in Patnáctiletá Dara v roce 1987.

Zdroje: super.cz, instagram.com, blesk.cz