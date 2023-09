close info Zdroj: Darren Kamp, CC 4,0

Jarouš M Komořanský 29. 9. 2023

Tento vzrušující objev se odehrál v srdci zlatých polí ve Victorii, ve stejné oblasti, která byla svědkem horečné zlaté horečky v 19. století. Amatérský australský zlatokop vyzbrojený pouze levným detektorem kovů narazil na něco zvláštního. Téměř nikoho by nenapadlo, co to je. Jak jste na tom vy?

Muž objevil kolosální 4,6kilogramový kámen, který na první pohled vypadal velmi divně. Posuďte sami. Napadlo by vás, co to je? Nečekaný zvrat v příběhu Příběh nabral nečekaný obrat, když anonymní dobrodruh vešel do Kampova prospektorského obchodu v Geelongu, městě ležícím hodinu cesty jihozápadně od Melbourne. Kampův obchod často vítá nadějné hledače pokladů s "rádoby zlatem" nebo jinými zlatými napodobeninami, ale tentokrát to bylo jiné. Podívejte se na video: Zdroj: Youtube Šťastný prospektor, který se rozhodl zůstat v anonymitě, se nechtěně stal mluvčím města. Darren Kamp, zkušený odborník, který pozoruhodný exemplář ocenil a nakonec i zakoupil, prohlásil, že jde o největší exemplář, s jakým se za svou 43letou kariéru setkal. "Byl jsem prostě ohromen... Je to nález, který se podaří jen jednou za život," zvolal. Hledač předložil Kampovi těžký kámen a nenuceně se zeptal: "Myslíte, že má hodnotu 10 000 dolarů?" Kamp se na něj podíval a řekl: "Ne, ne." Kamp s bystrým okem vybroušeným desítkami let zkušeností odpověděl odhadem, který mu vyrazil dech: "Zkus 100 000 dolarů." Ale to byl jen začátek. Ukázalo se, že tento podivný kámen skutečně obsahoval zlato v hodnotě ohromujících 3,5 milionů korun. close Magazín Muž našel na pobřeží hrudku zlata. Patří k miliardovému pokladu, který se stále skrývá v moři "Páni, z toho bude mít manželka radost" K úžasu všech prospektor prozradil, že kámen, který Kamp držel v ruce, byl jen polovinou jeho pozoruhodného nálezu. Celkem 4,6kilogramový behemot obsahoval neuvěřitelných 83 uncí, což odpovídá přibližně 2,6 kilogramu, ryzího zlata. Poté, co nechal nález odborně ocenit, Kamp poklad od šťastlivce ochotně odkoupil. Přešťastný prospektor vyjádřil svůj záměr využít nečekaný zisk ve prospěch své rodiny a zvolal: "Páni, z toho bude mít manželka radost." close Magazín Muž našel kámen a vystavil si ho na polici. Po letech zjistil, co to je, a oněměl. Je milionář! Zlatý trojúhelník Ačkoli jsou nálezy podobného rozsahu nepochybně vzácné, Austrálie se může pochlubit největšími světovými zásobami zlata a mnoho nejvýznamnějších zlatých nugetů planety bylo objeveno právě v této rozlehlé zemi. Tento nedávný objev je důkazem neutuchajícího půvabu "zlatého trojúhelníku", zahrnujícího města Ballarat, Bendigo a St Arnaud ve státě Victoria, regionu opředeného historií těžby zlata. Tento nově nalezený poklad není jen finanční výhrou, ale také důkazem přetrvávajícího kouzla odvěké honby za bohatství, a to i se skromným detektorem kovů v ruce. Zdroje: www.bbc.com, people.com

