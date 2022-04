Temná předpověď D. Attenborougha: Lidstvo čeká brzo stejný osud jako dinosaury

Temná předpověď Davida Attenborougha

Foto: Profimedia.cz

Klimatická změna, masové vymírání druhů, epidemie a války. Pětadevadesátiletý britský přírodovědec a dokumentarista Sir David Attenborough varuje, že lidstvo čeká stejný osud jako dinosaury.

Hlas a tvář Davida Fredericka Attenborougha se objevuje na obrazovkách již přes šedesát let. Vystudovaný geolog, zoolog a sociální antropolog ve svých dokumentech představoval přírodní krásy z celého světa. Během svého života tak navštívil tisíce míst, stovky z nich opakovaně. „Příroda mizí a došlo k tomu za krátký čas. Během mého života," říká. Podle jeho názoru je největší problém přelidnění.

David Attenborough při natáčení.Zdroj: Profimedia.cz

Ve své knize Život na naší planetě, jež byla vydaná v roce 2020, a ve stejnojmenném filmu odvysílaném o rok později, se opírá o jednoduchou statistiku. V roce 1954, když začínal natáčet pro stanici BBC přírodovědné dokumenty, žilo na Zemi 2,7 miliardy lidí a 64 % planety tvořila divočina. V roce 1989 už bylo 5,4 miliardy obyvatel, džungle zbývalo 49 %. V roce 2020 čítala populace 7,8 miliardy jedinců a divoké přírody zbývalo 35 %.

David Attenborough a konec lidstva

V důsledku přelidnění se také zvyšuje koncentrace uhlíku, které tvoří skleníkové plyny vypouštěné člověkem, v atmosféře. Planeta se tak zahřívá a příroda ustupuje. Sám Attenborough přiznává, že až do roku 2004 byl ohledně globálního oteplování skeptický. I přesto, že vlastní 30 doktorátů, ignoroval komplexní vazby rostlin a zvířat.

„Dlouho jsem ve svých filmem neupozorňoval na ekologické problémy a nutnost velkoplošné ochrany přírody. Lidé tyto věci neradi vidí. BBC také nechtěla být obviněna z hysterie," říká přírodovědec. Situace se ale změnila, a proto se Attenborough rozhodl, že již mlčet nebude. „Pokud nezačneme jednat, konec civilizace je na obzoru."

Dokumentarista varuje před nadměrným lovem, přeměnou divočiny na hospodářskou půdu, před kácením a vypalováním pralesů, mizením korálových útesů a vysycháním vodních toků. „Měli bychom si uvědomit, že naše existence na planetě není věčná a evoluce stále probíhá. Lidstvo si zaslouží vymřít. Pokud se nic nezmění, za 80 let nebude muset řešit nějaké pandemie. Jednoduše tu nikdo žít nebude," píše ve své knize.

Jasná řešení?

I přes katastrofické scénáře nabízí David Attenborough naději. „Včera již bylo pozdě. Ale když začneme jednat hned a radikálně, za sto let by mohla být naše Modrá planeta zase divoká." Prvním krokem by měla být změna jídelníčku.

Zdroj: Youtube

„Země neuživí miliardu masožravců. Kdyby byla strava převážně rostlinná, potřebovali bychom jen polovinu půdy, kterou dnes využíváme," radí. Navrhuje také začít zachytávat uhlík z atmosféry, budovat rybí farmy a zakázat lov volně žijících živočichů. Potraviny by se měly pěstovat ve vnitřních prostorech a růst populace omezit vzděláváním chudých žen.

Zdroj:

www.lidovky.cz, www.zpravy.aktualne.cz, www.voda235.webnode.cz