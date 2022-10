Co čeká lidstvo v příštích 100 letech? Poslední slova slavného vědce jsou hrozná

Natálie Borůvková

David Attenborough.

Foto: lev radin / Shutterstock

David Attenborough se ve své tvorbě věnuje především predikci toho, co bude s lidstvem a naší planetou. A jak se zdá, nic dobrého nás zřejmě nečeká. Poslední předpověď, která se týká příštích 100 let, je až děsivá.

Světově uznávaný přírodovědec tak přináší tolik potřebnou "svědeckou výpověď" o budoucnosti, která je blíž, než si myslíme.

Co čeká lidstvo v příštích 100 letech?

Podle Attenborougha stojí lidstvo na pokraji ekologické katastrofy. Úpadek přírody a celková biodiverzita jsou znát všude kolem nás. Attenborough jasně zmiňuje, jak velkých škod je lidstvo schopno.

Toto bezohledné ničení přírody následně povede k tomu, že lidé vlastním přičiněním zničí také svou vlastní planetu. Již od 50. let 20. století se výrazně šnižuje populace volně žijících zvířat. Oproti tomu roste počet domácího ptactva, zejména slepic. Ty však potřebují obrosvké plochy půdy, což vede k tomu, že polovina úrodné půdy na planetě je nyní zemědělská.

K degradaci planety dochází také cíleným zbavováním se lesního porostu. Lidě ročně vykácí až 15 miliard stromů. Až 30 % rybí populace bylo vyloveno na kritickou úroveň a populace sladkých vod klesly o více než 80 %. V Arktidě, jednom z nejchladnějších a nejodlehlejších míst na Zemi, se mořský led za posledních 40 let snížil o 40 %. A lidé stále pokračují.

Poslední předpověď slavného vědce Attenborougha je děsivá

A to je důvod, proč David Attenborough předpovídá, že v roce 2100 už nebude existovat žádná divoká příroda. Ta stávající pak bude omezena pouze na tu, kterou lidé produkují výhradně pro svou spotřebu.

Ani dvaadvacáté století nebude podle jeho prorocké předpovědi lepší. Dojde k migrační lavině z pobřeží do vnitrozemí, hladiny moří prudce stoupnou a dojde k devastaci všech měst na pobřeží. Ta budou nenávratně zaplavena.

Vznikne velká humanitární krize, která zapříčiní, že sociální nerovnosti mezi lidmi nabydou zcela nového rozměru. Budou výrazné s tendencí rychlého prohlubování.

To, co dnes považujeme za zcela běžné a obyčejné, jako je voda, se nakonec stane tou nejvzácnější komoditou. Pro nedostatek srážek nastane sucho a zlato ani ropa už nebudou mít cenu, jakou mají dnes. Ale vody bude skutečný nedostatek.

A jelikož bude všude kolem výhradně zemědělská půda, sníží se také zemědělská produkce. Rybolov takřka vymizí. Lidem tak hrozí hladomor. Zní to děsivě a my bychom to neměli ignorovat. Možná je totiž Attenboroughovo svědědctví a předpověď v jednom naší jedninou a také poslední šanci na jakoukoliv záchranu.

