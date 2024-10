Externí autor 2. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

David Copperfield patří k nejznámějším světovým iluzionistům. Platí za krále magie a čarování. V minulosti se zamiloval do krásné modelky z České republiky. Společně mají dokonce dvě děti. Po celou dobu společného života si ostře střežili své soukromí.

Známý iluzionista, kouzelník a vizionář se narodil v roce 1956 v New Jersey jako David Seth Kotkin. Jméno David Copperfield začal využívat jako pseudonym.

Hvězda ve svém oboru

Ke kouzlům inklinoval už od dětství. První kouzelnické představení uspořádal už ve svých dvanácti letech. Není se tak čemu divit, že se stal nejmladším členem Společnosti amerických kouzelníků. Už ve svých šestnácti letech přednášel o magii na univerzitě v New Yorku.

Mezi jeho kariérní vrcholy patřily opravdu neuvěřitelné magické triky. Nechal zmizet Sochu svobody před očima obyvatel New Yorku, nechal vypařit letadlo obklopené lidmi i 70 tunový vlak Orient Express. Mezi jeho další kouzla můžeme zařadit létání ve vzduchu, nebo únik z vězení Alcatraz.

Partnerka z České republiky

Copperfield si své soukromí velmi hlídá. Má tři děti, syna Dylana, dceru Audrey a dceru Sky. Dylana a Audrey mu porodila modelka českého původu Maria Petličková.

S modelkou z České republiky žil v Las Vegas. Půvabná brunetka v jednom z rozhovorů prozradila, jak se s kouzelníkem seznámili. „Bylo to v jižní Africe v roce 1999 a byla to náhoda. Pořádala se tam večeře, na kterou byly pozvány modelky a moje bookerka mě vzala s sebou. Naše oči se střetly a bylo to. Přišel pak ke mně a představil se: "Já jsem David Copperfield" a já odpověděla jen: "Já vím." Když jsme si pak povídali, něco mezi námi fungovalo. To zjistíte, když potkáte nějakého člověka, jestli tam něco je, nebo není,“ vzpomínala pro iDnes.cz.

Maria se zalekla slávy Copperfielda a snažila se vztah ukončit na samém začátku. V tu dobu už s ním ovšem byla těhotná. To, že je známý iluzionista otec, se před ním snažila utajit. On se ovšem nenechal.

„Když pak David volal a překvapený, že mám dítě, mi k němu gratuloval a pak trochu počítal, kdy jsem mohla přijít do jiného stavu, jsem přiznala, že je jeho. Už se to nedalo zastavit, milovala jsem ho a definitivně cítila, že chci být s ním,“ přiznala.

Vztah Copperfieldovi a krásce z České republiky bohužel nevydržel. Známý kouzelník nyní žije s o osmadvacet let mladší francouzskou modelkou a návrhářkou obuvi Chloe Gosselin.

Kouzelník dnes

Majetek Copperfielda dosahuje částky 865 milionů dolarů. Mimo to vlastní jedenáct ostrovů na Bahamách. Jeho popularita je až tak vysoká, že má v londýnském muzeu Madame Tussaud vlastní voskovou figurínu.

Osmašedesátiletý iluzionista je nyní vláčen po soudech. Žaluje ho šestnáct žen, které tvrdí, že je po tři desetiletí sexuálně zneužíval a omamoval je drogami.

Více než polovina těchto žen měla být v době, kdy se činy staly, nezletilá. Ženám podle jejich výpovědí tvrdil, že jim zařídí kariéru modelek, nebo zaměstnání v showbyznysu.

Zdroje: The Guardian, Bild, iDNES