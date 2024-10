Externí autor 13. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Když se řekne příjmení Hasselhoff, většině z nás se vybaví ikonický plavčík z Pobřežní hlídky. Jenže i dcera slavného herce Davida má ambice stát se slavnou, i když v trochu jiném oboru. Když se podíváte na jejího svalnatého otce, určitě vás to trochu překvapí.

Osobité kouzlo, sebevědomí a odhodlání změnit svět módy. Tak média popisují Hayley Hasselhoff, dceru slavného herce. Jako plus size modelka bourá stereotypy a ukazuje, že krása má mnoho podob.

Poprvé před kamerou

Hayley se poprvé objevila před kamerou už v sedmi letech, kdy si zahrála epizodní roli po boku svého otce v Pobřežní hlídce. „Bylo to jen krátké vystoupení, ale už tehdy jsem cítila, že patřím před kameru,“ vzpomíná Hayley, na kterou by si dnes už netroufl ani žralok. Ale její pravá vášeň ležela jinde. Ve čtrnácti letech vstoupila do světa modelingu a od té doby její hvězda stoupá.

„Asistovala jsem při focení plavek na střeše hotelu na Melrose. Pamatuji si, že jsem se dívala na ty dívky, bylo jim něco přes dvacet. Nebyly vůbec vyzáblé, ale naopak bujné, fit, nádherné. A začalo mi docházet, že mám k čemu vzhlížet. Že se nemusím přizpůsobovat tomu, co všichni ostatní říkali, že musíte být,“ říká s tím, že tehdy se rozhodla se změnit svět módy. „Byl to vždy boj přesvědčit novináře – a bylo to pro ně ohromující – že někdo může bezostyšně milovat sám sebe bez ohledu na to, jaký tvar nebo velikost má,“ vzpomíná na své začátky.

Titulka Playboye

O pár let později se opravdu stala průkopnicí v oblasti „plnoštíhlého“ modelingu. Objevila se na plavkovém týdnu módy Miami Swim Week a dosáhla historického úspěchu - stala se první plus size modelkou na obálce evropské edice Playboye.

„Věřím, že můžete milovat své tělo takové, jaké je, a můžete ho milovat i v momentech, kdy se snažíte dosáhnout nových cílů v oblasti zdraví. Tyto dvě věci nejsou v rozporu,“ říká Hayley v rozhovoru pro The List. Tato filozofie se stala základním kamenem její kariéry a života.

Její úspěch na obálce Playboye byl prý zlomovým momentem nejen pro ni, ale pro celý módní průmysl. „Je před námi ještě dlouhá cesta. Když došlo na prádlo při focení pro Playboy, musela jsem si vzít kousky z vlastního šatníku. Je smutné přicházet na natáčení nebo focení a nemít k dispozici skutečně padnoucí kousky.“

Talentovaná osobnost

Hayley však není jen modelkou. Je také herečkou, designérkou a aktivistkou. Její vášní je šíření myšlenky body positivity a propojení pozitivního vztahu k tělu s duševním zdravím.

„Vždy jsem cítila, že když jsem mluvila o obrazu těla, něco chybělo,“ vysvětluje. „Až později jsem zjistila, že spojení mezi obrazem těla a duševním zdravím je tak silné. Začalo mi docházet, že to všechno začíná tím, jak se skutečně cítíme. Neměli byste se odsuzovat ve dnech, kdy nejste v pořádku nebo dokonalí. Je to úplně normální,“ doporučuje. Těžko soudit, co jí na to říká její otec David Hasselhoff (72), který je známý svou zdravou životosprávou a vysportovanou postavou.

Hayley také navrhuje vlastní oblečení. Zpočátku to bylo nutností, teď už jde o i slušný zdroj obživy. „Vždy jsem si přešívala kousky oblečení a stříhala věci, aby mi seděly a nadváha nebyla tolik vidět,“ vzpomíná. „Často jsem totiž byla kvůli svému vzhledu šikanována – bylo to zraňující a těžké, ale dnes už jsem všem odpustila.“ Hayley se tak stala inspirací pro mnoho žen, které bojují s přijetím svého těla.

