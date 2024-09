Externí autor 26. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Při pohledu na bývalou hvězdu úspěšného amerického seriálu Pobřežní hlídka si mnozí musí říct, že ten chlápek snad vůbec nestárne. Možná za to může fakt, že se oženil s mladou kráskou, která mu vlila energii do žil, takže jenom kvete.

Před dvěma lety překročil sedmdesátku a při té příležitosti prohlásil pro magazín People: „V 70 pro mě život teprve začíná.“

The Hoff, jak mu přezdívá jeho okolí, toho za celý život prožil opravdu hodně. Kdysi si vzal k srdci radu amerického herce, zpěváka a tanečníka Sammyho Davise Jr., který mu řekl: „Nebudou tě mít rádi za to, jak se chováš. Nebudou tě mít rádi, protože jsi vysoký a hubený, takže vypadáš dobře skoro bez práce. Ale nikdy ti nebudou vyčítat, že do své práce dáváš sto procent.“ Prozradil pro zmíněný People. Tahle rada, kterou se řídil celý život, se mu očividně vyplatila.

Od Knight Ridera k Mitchu Buchannonovi

Slávu Davidu Hasselhoffovi přinesla role Michaela Knighta v americkém osmdesátkovém seriálu Knight Rider. A nejspíš netřeba připomínat svalovce plavčíka Mitche Buchannona ze seriálu Pobřežní hlídka. Postupem času se na něm David podílel nejenom jako herec, ale také jako producent.

Konzumenti amerických nekonečných seriálů si možná vzpomenou na jeho roli v Mladí a neklidní. Tahle telenovela běžela i u nás a Hasselhoff se v ní představil jako Dr. William Snapper Foster.

Hudebník

Hasselhoffova kariéra v Americe střídavě stoupala a zase padala. Na konci 80. let se mu překvapivě dařilo lépe v Evropě jako hudebníkovi. V roce 1989 se v německých hudebních žebříčcích objevily dva jeho hity. Přičemž ten první Looking For Freedom odrážel pád Berlínské zdi.

Divadelní práce

Od konce Pobřežní hlídky se Hasselhoff zabýval řadou projektů. Kromě jiného v roce 2000 debutoval na Brodwayi v Jekyllovi a Hydeovi. Jako divadelní producent se podílel v roce 2007 v Las Vegas na uvedení The Producers.

Z této doby pochází i nechvalně známé video, které natočila jeho dcera Taylor. Silně opilý Hasselhoff se na něm snaží jíst cheeseburger. Jeho problémy s alkoholem trvaly řadu let, ale nakonec se mu podařilo je překonat.

Manželství a děti

Poprvé se David Hasselhoff oženil v 80. letech s herečkou Catherine Hickland. Tohle manželství ale brzy skončilo rozvodem. V roce 1989 si vzal herečku Pamelu Bach, se kterou má dvě dcery Taylor a Hayley. S ní se rozvedl po šestnáctiletém manželství a nebylo to nic pěkného. Jeho žena ho totiž nařkla z domácího násilí. Těžko říct, příčinou rozvodu bylo hercovo nezvladatelné chování nebo zmíněný alkoholismus. Pravdou ale je, že jako první podal žádost o rozvod on.

Krásná Hayley

Se svou současnou ženou Hayley Roberts se David seznámil ve Walesu, kde působil jako porotce soutěže Britain´s Got Talent. Hayley ho požádala v obchodě, kam vešel, aby se s ní vyfotil, protože je jeho fanynka. Brali se po sedmi letech vztahu v italské Apulii. Hasselhoff prý údajně dlouho váhal, protože mu třicetiletý věkový rozdíl přišel vůči ní nefér.

Pravdou je, že „Mitch Buchannon“ na svůj věk nevypadá. Sice pečuje o své zdraví, ale obecně se také ví, že se rád nechává zkrášlovat omlazujícími procedurami… Jak to manželům sluší se můžete podívat v galerii.

