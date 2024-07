Externí autor 2. 7. 2024 clock 4 minuty gallery video

Seriál Pobřežní hlídka se objevil na televizních obrazovkách v devadesátých letech a stal se z něj celosvětový hit. Parta záchranářů v červených plavkách pobláznila jak dámské, tak pánské publikum. Pozornost na sebe strhávala hlavně vnadná Pamela a svalnatec David Hasselhoff. Jak vypadá David dnes?

Profesionální kariéra Davida Hasselhoffa začala ještě před tímto legendárním seriálem, roli si střihnul i v takzvané mýdlové opeře Mladí a neklidní. Tímto svým počinem zaujal mnohé lidi kolem sebe a brány kalifornského Hollywoodu se mu otevřely dokořán. Zlomem pro něj ovšem byl až Knight Rider, kde získal hlavní roli.

Coby bývalý policista Michael Long, který během své práce málem přijde o život, ale „vylíže“ se z toho díky pomoci neznámého muže, vstupuje do nového života s novou identitou. S pozměněným jménem Michael Knight a za pomoci movitého investora, který mu dopřeje to nejvíce špičkové vybavení, bojuje proti zločinu. Mezi tuto špičkovou výbavu patří i mluvící auto K.I.T.T., díky kterému může skutečně bránit bezpráví. Tento seriál Davida Hasselhoffa katapultoval mezi tehdejší hereckou elitu.

Vzestupy a pády Mitche Buchannona

Přišel rok 1989 a konečně ten osudový seriál s názvem Pobřežní hlídka. Hasselhoff nebyl jen jednou z hlavních aktérů, na tomto projektu se podílel také jako producent. Parta nasvalených plavčíků z Los Angeles doplněna o sexbombu Pamelu Anderson doslova uhranula svět. Hasselhoff díky tomuto počinu nabyl nejen ještě více na své popularitě, ale značně se zvýšil i jeho majetek.

Se slávou se ovšem pojí i ty nepříjemné věci, extrémní popularita si žádá své oběti. Před několika lety obletělo svět internetu video, kde hercova dcera Taylor natočila Hasselhoffa, jak se opilý snaží sníst cheeseburger. Video bylo skandální, propíralo jej snad každé médium, nicméně herec si prý díky této nahrávce uvědomil, jak dokáže být alkohol zrádný.

O třicet let mladší manželka

Velkou kapitolou v jeho životě jsou také ženy. Poprvé stál u oltáře v osmdesátých letech, kdy za svou ženu pojal herečku Catherine Hickland. V tom samém desetiletí už stál ale u oltáře znovu a s jinou ženou, další herečkou, Pamelou Bach. S ní měl onu dceru Taylor, která natočila to nešťastné video, a pak ještě Hayley.

Ani toto manželství ovšem nevydrželo a v roce 2006 přišel rozvod. Poslední ženou po jeho boku je o osmadvacet let mladší modelka Hayley Roberts, se kterou se dokonce v roce 2016 zasnoubil. V roce 2018 do toho spolu v Itálii praštili a podle všeho jsou spolu dodnes.

Herectví ovšem není jedinou disciplínou, ve které někdejší plavčík Mitch Buchannon exceluje. Našel se také v divadle, kde působil jak na pozici producenta, tak v roli herce. V pořadu Dancing With The Stars prokázal své pohybové nadání a v soutěži America má talent zasedl do porotcovského křesla.

Symbol svobody v Německu, duet s Vondráčkovou v Česku

Nebyl by to ale Hasselhoff správný Američan, kdyby nezpíval. Ačkoliv právě v Americe jeho pěvecká kariéra nebyla nijak závratná, v Evropě z něj lidé doslova šíleli. V roce 1989 se dokonce stal díky své skladbě s názvem Looking for a Freedom hrdinou pádu Berlínské zdi a sjednocení Německa.

Z Německa to už není daleko do Čech a i naši skromnou malou zemi tato hvězda navštívila. Co více, objevil se v několika pořadech TV Nova a spolu s Helenou Vondráčkovou přezpívali anglicko-česky jeho někdejší hit More Than Words Can Say.

Zdroj: Youtube

Davidu Hasselhoffovi je dnes už jednasedmdesát let a jak to u hvězd světového formátu často bývá, nedokážou se tak úplně smířit s tím, že stárnou a jejich obličej začínají zdobit četné vrásky. Stejně tomu tak je i v případě Hasselhoffa, který už zdaleka nevypadá jako Mitch Buchannen. Přeci jenom se o to ale herec jistým způsobem snaží, ačkoliv on sám tvrdí, že by pod skalpel nikdy nešel, při pohledu na jeho zdeformovanou tvář tomu člověk jen stěží uvěří.

Zdroje: kinotip2.cz, expresfm.cz, ahaonline.cz