Letos je mu čtyřiašedesát a přes všechno, co prožil jako rocker i peripetie v osobním životě, vypadá stále dobře. Ženichem se stal naposledy před čtyřmi lety. Podívejte se na fotografii, když se ženil poprvé. Poznáte, o koho se jedná?

Náš hudebník je rodilý Pražák. Muzikantské zkušenosti sbíral v dětském sboru Bambini di Praga. Bicí poprvé vyzkoušel ve čtyřech letech. O dva roky později se mu nevyhnuly housle a taky vyzkoušel klavír a trubku.

První muzikantské zkušenosti má David Koller z působení v dětském sboru Bambini di Praga. Za bicí si poprvé sedl ve čtyřech letech. Následovaly hudební nástroje jako klavír, kytara nebo trubka. Dnes hraje nejenom na bicí, ale občas i zpívá, ale také skládá, textuje či produkuje hudbu.

Ženich z autobusu

Svoji první ženu objevil ve Zvolenu. Pro My Zvolen k tomu před několika lety řekl: „Zvolen jsem poznal nejprve jako čtenář knih o letectví, kde se objevovalo letiště Tři duby, teda Sliač. Když jsem tam později na motorce, anebo trabantem půjčeným od sestry začal jezdit za svojí první ženou Alenou, měl jsem pocit, že to místo znám.“

Vztah, ze kterého vzešel syn Adam, ale nevydržel, protože jeho žena se po pár letech zamilovala do jejich podnájemníka, také známého hudebníka a odešla s ním.

Neslavný konec druhého manželství

Po čase se hudebník z nepovedeného manželství oklepal a vstoupil do manželství s o téměř sedmnáct let mladší modelkou Sylvou. Ta mu porodila dva syny. Jenže s jeho druhou ženou se táhly psychické problémy, bulimií počínaje a halucinacemi konče. Jednu dobu byla dokonce hospitalizovaná na psychiatrii a hudebník se musel o své dva malé syny starat sám. Manželství nápor všelijakých problémů nevydrželo a přišel druhý rozvod.

Říká se do třetice všeho dobrého

Snad ano, protože před čtyřmi lety se náš zatím pan neznámý oženil po třetí. Tentokrát se jeho vyvolenou stala o sedmadvacet let mladší kráska, která mu porodila čtvrtého syna. Původně se už ženit nechtěl, ale jak sám pro jeden magazín řekl „zkrátka to přišlo“.

Hudební matador

Představit jeho hudební kariéru v pár řádcích nejde. Ale přesto, než spoluzaložil skupinu, se kterou byl spojován téměř dvě desetiletí, upíchl se v jiné významné formaci, kde na sebe upozornil. Stal se oblíbeným spoluhráčem i mnoha dalších kapel, v jedné si dokonce zahrál s bývalým ministrem obrany Jiřím Šedivým.

S dalším kolegou složil i filmovou hudbu a v několika filmech dokonce účinkoval. Řadu let je rovněž předsedou správní rady pražského multikulturního centra Meet Factory. I když by si mohl užívat hraní, otcovství a dokonce už i roli dědečka, zajímá se i o politiku, do které se při různých příležitostech zapojuje.

Poznali jste Davida Kollera?

Od své první svatební momentky před autobusem se změnil. A musíme konstatovat, že nikoli k horšímu. Dá se říci, že dozrál jako víno. Ostatně, k němu má blízko, protože řadu let trávil na půl v Praze a na půl v Mikulově, kde si pořídil domek i s vinicí. A není bez zajímavosti, že si kvůli lepší dostupnosti dokonce udělal pilotní průkaz na vrtulník. Uvidíme, čím nás tenhle charismatický rocker ještě překvapí...

