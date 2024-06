Česká hudební legenda se zamilovala do jižní Moravy. Muzikant David Koller (63 let) si před pár lety koupil romantický dům s vinicí v Mikulově. Ze starého stavení si vybudoval luxusní sídlo i s nahrávacím studiem.

Slavný frontman populární kapely Lucie je sice majitelem pražského bytu, ale před lety totálně propadl kráse Moravy. Učaroval mu tehdy menší domek v Mikulově, který během let předělal na velmi komfortní rekreační víkendové sídlo.

Rekreace i nahrávací studio

Krásy Mikulova mu prý kdysi ukázal jeho kamarád Michal Ambrož z kapely Jasná páka. Koller tam občas zavítal coby host a turista, ale postupně si kraj zamiloval natolik, že se rozhodl pořídit si vlastní nemovitost.

Domeček se časem rozrůstal, až se z víkendové rekreační chalupy stalo stavení, ve kterém se nachází dokonce profesionální nahrávací studio, kam jezdí muzikant tvořit se svými kolegy z hudební branže.

Praha - Morava

Poslední dobu trávil Koller na cestách mezi bytem a chalupou. V jeho Mikulovském studiu vzniklo jeho poslední album DK-LP XXIII. Pendlování Praha – Morava bylo velmi vysilující, a proto hudebníka napadlo, udělat si pilotní průkaz a létat tam.

Kollerova vize byla získat průkaz na malý vrtulník, a tím se rychle a pohodlně přemisťovat. Už si domluvil dokonce „parkování“ vrtulníku u kamaráda v garáži, ale jeho sen mu překazily nevypočitatelné místní kuny.

Konec jednoho snu

Zpěvák si skutečně pilotní průkaz udělal, ale těsně před realizací svého snu se dozvěděl od přítele, že v Mikulově řádí kuny. Zákeřné šelmičky mu překousaly kabely u drahého auta.

To Kollera vyděsilo natolik, že se rozhodl neriskovat poškození jakýchkoliv kabelů ve vrtulníku. Nehodu ve vzduchu nechtěl v žádném případě riskovat. Po dlouhém zvažování se sympatický hudebník rozhodl vymazlený baráček na Moravě prodat.

Čas začít znovu

Dům v Mikulově byl nakonec příliš daleko a moc velký. „Starší děti už se přesunuly do Brna na studie, do Prahy se jeden chystá, tak bych tam jezdil sám. Malé dítě potřebuje být ve školce na jednom místě. Mikulov jsem si užil a teď se o chalupu může starat někdo jiný,“ vysvětlil zpěvák své rozhodnutí. „Nespěchám na to. Můžu to i pronajmout, to je mi docela jedno. Pro jednoho to je však poměrně velké,“ nechal se slyšet před rokem v rozhovoru pro CNN PrimaNews.

Berounsko na dosah

Nový rekreační objekt hledá v okolí Berounky. „Budu hledat chatu na Berounce, něco malého a romantického,“ svěřil se Koller. Na dotaz, zda se chystá na řece rybařit, odpověděl: „Moc mě to nebaví. Zkusil jsem to, když mi bylo dvanáct, ale nerad na to vzpomínám. Dostal jsem do huby od party kluků. Pustili je z pasťáku, tak se na mě trochu vyblbli.“

Muzikant má tento rok velmi nabitý kalendář. „S kapelou vydáváme desku. Poslední více než dva roky jsme pracovali na písních, které jsme nyní dali na album.“ Aktivně vystupuje na svých četných koncertech a stíhá si do toho ještě zahrát i s Lucií. Klidné místo na relax s dobrou dostupností do hlavního města se mu bude hodit.

Zdroje: cnn.iprima.cz, www.poznatsvet.cz