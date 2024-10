Externí autor 14. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Zpěvák David Koller se vrhl do chomoutu hned třikrát. Naposledy se oženil krátce před šedesátkou a vypadá to, že to naprosto vyhrál. Jeho paní se totiž stala výrazně mladší pohledná tmavovláska, na které muzikant může oči nechat.

První manželka Davida Kollera se jmenovala Alena. Ta ho ale po čase i se synem Adamem opustila a začala žít se zpěvákem Danem Bártou. Druhé manželství se Sylvou mu vydrželo deset let a rozvedli se v roce 2013. Jako vzpomínka zpěvákovi zůstali dva synové, Benjamin a Nikola.

David Koller se ale dočkal ještě čtvrtého syna, Davida Kollera juniora. Jeho maminkou je právě Anna Kollerová, rozená Dolejská.

S tou se ale hudebník nepoznal v branži, ale skrze politiku. „Přišla mi SMS od Davida Kollera, ve které bylo: Prosím tě, pojďme udělat nějakou politickou kampaň. Něco jsem mu napsala, a pak jsme se potkali v Mikulově. To bylo víceméně pracovní. Teda zdálo se být. Politická akce proběhla a tam jsme se poznali,” prozradila jeho současná žena.

Svatbu plánovali již v těhotenství

Jejich malý chlapec přišel na svět na podzim roku 2019 a další léto se již konala veselka. Tu prý plánovali již v době Annina těhotenství, ale z pochopitelných důvodů ji museli trochu odložit, než se novopečená maminka po porodu trochu zotaví.

„Manžel tu svatbu naplánoval v čase, kdy už jsme čekali našeho syna. Vnímáme to asi oba stejně, že to bylo přirozené navázání na to, co jsme už měli, a tak to pokračuje. Nemám pocit, že by se něco zásadně změnilo, že by se vztah svatbou nějak posunul, vyvíjí se přirozeně dál,” prozradila pro Super.cz Anna Kollerová.

Svůj velký den si oba dva náležitě užili. Jak David Koller přiznal, jednalo se skutečně o „svatbu jako řemen”, která se v podstatě stala jedním velkým a dlouhou dobu trvajícím večírkem.

Veselili se tři dny a tři noci

„Já jsem se už předtím ženil a vždycky to trvalo jen den a noc, tak jsem si řekl, že teď to musí trvat tři dny a tři noci. Hrálo nám tam pět kapel, měli jsme tam všechny dobré kamarády a opravdu jsme si to všichni v Mikulově a okolí užili,” svěřil se hudebník.

Svatbu se novomanželům podařilo po většinu času utajit, a tak si ji užili se svými nejbližšími na mikulovském zámku.

Oběma to moc slušelo – Koller si oblékl vzorovaný oblek a košili s rozhalenkou, nevěsta měla velmi jednoduché šaty, které ukázaly, že jen sedm měsíců po porodu má již zpět svou velmi štíhlou figuru.

Jeho syn si chodí hrát se svým strejdou

Právě malý Davídek, kterého má David Koller se svou o sedmadvacet let mladší manželkou, je také důvodem, proč se hudebník rozhodl po letech opustit skupinu Lucie. Chce mít totiž víc času nejen na syna, ale další členy rodiny.

Díky svému synovi Adamovi, který se oženil s dcerou zpěváka Kamila Střihavky, je také dvojnásobným dědečkem. Komické je, že jeho vnuk Vincent je stejně starý, jako jeho malý Davídek.

„Oni si spolu chodí hrát. Je to zábavný, když jsem s nimi, mají stejná kola, jsou stejně velký, pokřikujou na sebe. Oni neví, že jeden je strejda a druhý synovec. Říkají si jménem,” prozradil zpěvák pro iDNES.cz.

