Jako spousta herců se k herectví dostal náhodou, nebo spíš o to vůbec nestál. A jako většina těchto herců patří mezi ty s největším talentem a diváci se u jeho replik jak v televizi, tak v divadle nejvíce baví. Jaký byl osud zrzka ze seriálu Třetí patro?

Dnes je tento herec nejen hercem, ale také dabérem. V posledních letech patřil mezi stálice Dejvického divadla, ale všechno hezké jednou končí, a tak i on se po dlouhém angažmá s prkny, co znamenají (v Dejvicích) svět, rozloučil. I tak je ale hojně obsazovaný do seriálů a filmů, na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemůže.

Pamětníci si ho mohou vybavit ze seriálu režiséra Karla Smyczka, Třetí patro z roku 1985. To už je ale drahně let a od té doby se herec stihl objevit v mnoha dalších snímcích. Zahrál si ve filmech Tmavomodrý svět, Jedna ruka netleská, O rodičích a dětech nebo Non plus ultras. Ze seriálů jsou to pak Čtvrtá hvězda, Kosmo, Bohéma, Rédl, Zrádci či Kukačky.

Proslavila ho role fotbalisty

Počin, který je ale divácky nejoblíbenější, se jmenuje Okresní přebor. Seriál o vesnickém fotbalovém týmu v roce 2012 vtrhnul na televizní obrazovky a lidé si ho doslova zamilovali. Herec v něm ztvárnil postavu Jardy Kužela. Seriál se o pár let později dočkal i přesunu na stříbrné plátno a Okresní přebor se dostal do kin.

Fotbalové prostředí navíc nebylo herci vůbec cizí, jako malý totiž chtěl být „čutálistou“, jak sám uvedl v podcastu v rozhovoru s Milošem Pokorným, který se jmenuje Boomer talk. „Chtěl jsem být fotbalista, takže má touha směřovala spíš tímto směrem. Chtěl jsem jít na sportovní školu v Přípotoční, že budu čutálista. Na druhém místě byla konzervatoř, kde navíc není matematika. A protože talentovky byly předsunuté na březen nebo duben a já se vzápětí dozvěděl, že mě vzali, malinko jsem oplakal sportovku a řekl si, že když už jsem prošel sítem ze šesti set lidí, tak to něco signalizuje,” říká jeden z nejoblíbenějších herců dnes.

Fotbal ho provázel dokonce i do divadla. Jeho kolega Ivan Trojan, se kterým se potkali v tom Dejvickém, je totiž zapřisáhlý bohemák, a tak mezi herci často vznikaly rozmíšky. Sice z legrace, ale když se do sebe pustí fandové dvou rozdílných pražských klubů, může i přátelská rozmíška na někoho působit přísně. Zvlášť, když se přete se sparťanem.

„Nejsem radikální, jsem velmi nesmlouvavý, nikdy jsem nikomu neublížil, nicméně i verbální ubližování může být ubližování. A v tom případě jsem ublížil hodně lidem. Ten svůj klub prostě bráním, naučil jsem se okolo toho nějakou rétoriku a přesvědčoval Ivana, že bohemáky nenávidím po právu, protože v roce 1975 nechali Spartu schválně spadnout do druhé ligy,” vysvětluje příčinu škádlení mezi dvěma fanoušky.

Je to samozřejmě jen na oko, protože to byl právě Trojan, kdo tenkrát do Dejvického divadla svého kolegu a kamaráda dovedl. „Tehdy Miroslav Krobot odcházel z Národního, dostal nabídku do Dejvic a já s Lukášem Hlavicou jsme ve stejné době na vinohradské scéně zvažovali, že bychom chtěli dělat divadlo jinak, tak jsme se za Krobotem vypravili. Pak jsme přivedli ještě Martina Myšičku nebo Davida Novotného,“ vzpomíná Trojan na webu idnes.cz.

A kdo je naším (ne)známým skvělým hercem? Ano je to právě herec a dabér David Novotný, který se namísto kariéry slavného fotbalisty rozhodl pro hereckou dráhu. Stačilo ale málo, nepatrná náhoda a Jarda Kužela se vůbec po trávníku prohánět nemusel.

Proč odešel z divadla?

Kromě lásky k fotbalu mají s Ivanem Trojanem společné i to, že s nostalgií vzpomínají na Dejvické divadlo. O tom se nyní připravuje dokument, který má mapovat jeho třicetiletou historii. Nicméně to nebudou jen „hezké obrázky“. V dokumentu budou zahrnuty i výpovědi herců, proč z divadla odešli.

„Tak upřímné zpovědi jsem doposud nikde jinde nezažil,“ vypráví Trojan a dodává, že v otevřenosti je právě princip Dejvického divadla. V pořadu právě z tohoto důvodu nebude chybět ani vysvětlení Davida Novotného, proč ze souboru odešel.

