Co dnes dělá a jak vypadá David Suchet alias Hercule Poirot?

Když se v roce 2013 britský herec David Suchet loučil s postavou slavného detektiva Hercula Poirota, cítil se, jako by mu odešel drahý přítel. Na svou životní televizní roli, které se věnoval 24 let, dodnes vzpomíná s láskou a úctou.

Poslední díl série nazvaný Opona - Poslední případ Hercula Poirota mnozí fanoušci dodnes odmítají zhlédnout, protože nesnesou pomyšlení, že v něm jejich oblíbený hrdina zemře. S Poirotovou smrtí se zcela nevyrovnal ani David Suchet. Stále doma uchovává krabici s rekvizitami, které ho při natáčení provázely, včetně ikonické hůlky.

Právě hůlka byla pro Sucheta jakýmsi magickým artiklem, pomocí něhož se měnil z anglického herce v belgického detektiva. Za jeho neskutečně věrohodným výkonem se ale skrývalo mnohem víc: v první řadě to byla precizní příprava.

"Sepsal jsem si soukromý seznam Poirotových zvyků a vlastností. Bylo to pět stran detailně popisujících 93 různých aspektů jeho života. Ten seznam jsem pak nosil na každé natáčení a každému režisérovi, který se mnou pracoval, jsem dal kopii," uvedl Suchet kdysi v dokumentu pro britský Channel 4. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Suchet)

Ačkoli se ho fanoušci ani novináři neptají téměř na nic jiného než na jeho léta strávená s Herculem Poirotem, David Suchet dnes rozhodně nežije jen vzpomínkami. V uplynulých letech moderoval několik pořadů BBC a hostoval v seriálu Pán času (Doktor Who). V říjnu loňského roku se mu dostalo velké pocty, když ho královna povýšila do rytířského stavu za službu dramatu a charitě.

Ve volném čase se věnuje fotografii, která je jeho vášní už řadu let. Přivedl ho k ní jeho dědeček Jimmy Jarche, jenž býval známým fotografem slavných osobností. Suchet měl k němu jako chlapec velmi blízký vztah, zatímco vazbu na otce popsal jako chladnější. "Otec byl Jihoafričan, který se přistěhoval do Londýna a byl zde přijat, protože byl skvělý chirurg. Zároveň si ale vypěstoval určitý odstup a emocionální uzavřenost. Naštěstí jsem měl Jimmyho. Díky němu jsem mohl mít citový vztah se starším mužem, který mi byl životním průvodcem," vysvětlil herec, který je ve svých 74 letech už sám trojnásobným dědečkem. (Zdroj: https://www.heraldscotland.com/news/, říjen 2019)

Za vnoučaty se snaží jezdit každý třetí víkend a udržuje se v kondici, aby pro ně vydržel zdravý a svěží co nejdéle. S manželkou Sheilou chodí nejméně dvakrát týdně do posilovny a rána zahajuje meditací. Otevřeně přiznává, že představa konce života ho děsí. "Od dob Ježíše mi nikdo neřekl, co nás čeká po smrti… Ale všichni jedeme na stejném eskalátoru. Prostě to musíme přijmout," povzdychl si slavný herec.