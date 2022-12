Na floridskou pláž byl vyplaven objekt, u něhož nelze na první pohled jednoznačně určit, co to je. Tento tajemný, 24 m dlouhý dřevěný objekt vypadá buď jako vrak lodi, anebo jako řada diváckých sedaček z nějaké tribuny. O co jde?

Na pláži Daytona Beach byl na písku odkryt neznámý předmět, který se skládá ze dřeva a pravděpodobně i kovu. Symbolické je, že se z písku vynořil na Den díkůvzdání. Tehdy jej zaznamenali návštěvníci pláže i pracovníci bezpečnostní služby. Je to vrak, sedačky, anebo snad zbytky starého dřevěného mola?

Dřevo a kov – o co jde?

"Je to záhada," řekla Tamra Malphursová, mluvčí bezpečnostní služby s tím, že si mnozí myslí, že se jedná o starý vrak lodi. K podivnému objektu byli přivolání archeologové, kteří měli zjistit, o co jde. Mezitím ale sociální sítě zaplavila řada názorů a komentářů o tom k čemu předmět sloužil.

Zatímco jedni fandové tvrdili, že jde o část dávného vraku lodi, jiní se domnívají, že jde o kus starého mola, anebo divácké sedačky z doby, kdy právě na pláži Daytona Beach závodil NASCAR. Nadšenci rovněž na předmětu zaznamenali kovové části, které ještě více podnítily fantazii.

„Příliš rovný a úzký na loď... podle mého názoru. Myslím, že je to starý dok nebo promenáda,'“ napsal jeden z komentujících pod zpravodajský článek.

„Viděl jsem to před několika dny. Pravděpodobně je to stará loď, která ztroskotala. Velmi zajímavé,“ napsal další sledující na Facebooku.

Jedná se o důsledek hurikánu a eroze?

Faktem je, že touto oblastí se často přežene ničivý hurikán. Například hurikány Ian a Nicole, které se přehnaly přes Sluneční stát, vedly k intenzivní erozi jeho proslulých pláží. Z vody se tak vynořily předměty, které jsou normálně lidskému oku skryté.

Na floridských plážích se tak již v minulosti objevily nejrůznější podivné objekty. Například v listopadu roku 2020 byl po tropické bouři Eta na Floridě spatřen vrak lodi, který by mohl pocházet z roku 1800. Odborníci se tehdy domnívali, že jde o zbytky 317 tunové americké obchodní lodi známé jako Caroline Eddy, která pravděpodobně převážela náklad mouky nebo železářského zboží. Občas se objeví i menší nález, jako třeba zlatá mince. Vloni našel student jižně od pláže Turtle Trail zlatou minci Flotily z roku 1715.

Úřad pro historické zdroje a archeologii floridského ministerstva zahraničí přitom dostává a shromažďuje písemné záznamy o každém zachráněném artefaktu. Na Floridě má stát první nárok až na 20 % z každého nálezu.

O co se ale jedná v případě těchto podivných dřevěných stoliček, zatím nevíme.

