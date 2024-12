Externí autor 9. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Adéla Gondíková (51) patří mezi naše oblíbené moderátorky a herečky. Je šťastně vdaná za Jiřího Langmajera (58), kterého si brala v roce 2019. Svoji jedinou dceru má však s bývalým manželem Ondřejem Brouskem (43). Z Nely Brouskové roste krásná mladá dáma.

Důvodem rozvodu byla milenka

Moderátorka a herečka Adéla Gondíková se poprvé brala v roce 2002 za Ondřeje Brouska. Doufala, že to bude láska na celý život ze začátku to tak i vypadalo. V roce 2004 se jim narodila rozkošná dcera Nela. V roce 2008 ale přišla krize, kterou nedokázali ustát. Adéla v té době natáčela seriál Ordinace v růžové zahradě a pořad Rady ptáka Loskutáka.

Ondřej Brousek také neměl moc času a byl v plném pracovním nasazení. Účinkoval v Divadle na Fidlovačce a byl členem kapely Monkey Business. „Moc se teď s manželem nevídáme," svěřila se tehdy v rozhovoru pro iDnes.cz Gondíková s tím, že si toho naložila až příliš. Oba dva herci dlouhou dobu mlžili a nechtěli se k problémům ve vztahu nijak vyjadřovat.

„Já jsem teď tak strašně pracovala, a to i v létě, že jsem si řekla, že se teď nechci pouštět do něčeho nového. Už i tak toho mám dost. Pořád hraji divadlo na dvou scénách, a ty večery jsou pro mě hrozně složité. Nejsem doma, kde mám Nelinku, přestože s ní chci být co nejvíce. Loskuták nám také zabere hodně času a do toho Ordinace. Jsem z toho úplně vyřízená," přiznala.

Když dva blízcí lidé nemají čas na sebe, začne to dřív nebo později stejně skřípat. Gondíková si to vyčítala hlavně kvůli dceři, ale manželství už zachránit nedokázala. „Běhala jsem teď jako hadr na holi a Nelinku jsem skoro vůbec neviděla. Teď jsem si řekla, že tohle už ne. Takhle to prostě nejde. Tohle léto jsem si vůbec neužila, takže teď si dám chvilku," kála se.

Nakonec došlo na rozvod. „Termín rozvodu zatím nemáme. Vůbec se spolu nebavíme, takže se jen těžko můžeme dohodnout na rozvodu," nechala se slyšet Gondíková pro Blesk.cz. Herečka si nikdy nemyslela, že jejich láska skončí tímto způsobem. Její manžel Ondřej Brousek se zamiloval do jiné ženy. Byla jí dcera prvního českého kosmonauta Vladimíra Remka.

S Annou Remkovou se poprvé bok po boku ukázali na předávání cen Anděl v roce 2009. Svatba proběhla v roce 2011 a v té době už Anna Remková byla těhotná. Půvabná dvacetiletá Nela má tak nevlastního sourozence.

Odmaturovala a chce být zvěrolékařka

Nela má krásný vztah jak s maminkou, tak s tatínkem. Někteří si mysleli, že zdědila vlohy po rodičích a bude z ní jednou velká herečka. Nic takového se ale nestalo. Nela nemá ráda pozornost a přítomnost médií. Rozhodla se, že půjde poněkud jiným směrem. „Je to spíše takový introvert," řekla pro Expres.cz Adéla Gondíková.

V tomhle Nela není vůbec po své mamince, která naopak ráda rozdává rozhovory a směje se do fotoaparátů. Tuto povahu zdědila po svém otci Ondřejovi Brouskovi. Vzhledově má také rysy po otci, ale po Gondíkové zdědila krásu, půvab i šarm. Nela studovala zemědělskou školu, veterinu, obor PET specialista, takže z ní jednou dost možná bude zvěrolékařka.

Když se rozesměje, je to celá Adéla

„Nelinka je zvířecí maminka. Studuje v Benešově zemědělku – veterinu. Pokud by se jednou rozhodla věnovat herecké profesi, asi bych jí to i tvrdě vymlouvala," řekla Gondíková pro TV Prima. Nela je sice uzavřená, ale když se rozesměje, nelze si nevšimnout, že má úsměv typický pro její maminku Adélu Gondíkovou.

Nela je zkrátka dokonalým mixem svým úspěšných rodičů a Adéla se nemůže zbavit pocitu, že vše až moc rychle utíká. Není to totiž tak dávno, kdy Nela maturovala. „Tak i já jsem zatlačila slzu na maturáku dcerky. Moc ji to slušelo," rozepsala se Adéla na svém instagramovém účtu. Z dcery Nely holt roce krásná mladá dáma.

I přesto, že otec Ondřej Brousek už třináct let žije s Annou Remkovou Brouskovou a maminka Adéla Gondíková si v roce 2019 vzala hereckého kolegu Jiřího Langmajera, jako rodina fungují perfektně a mají mezi sebou dobré vztahy. Navíc se jim dcera Nela velmi povedla a oba dva rodiče na ni mohou být právem pyšní.

Zdroje: Blesk.cz, Denik.cz, iDnes.cz