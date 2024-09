Externí autor 5. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Navzdory své popularitě a úspěchu v herecké kariéře je Rumer Willis především dcerou, která nezapomíná na rodinné hodnoty. Její láska a péče o otce Bruce Willise (69), který trpí frontotemporální demencí, je inspirací pro mnoho lidí po celém světě. Podívejte se, jak se rodičům povedla.

Rumer Willis, nejstarší dcera herecké legendy Bruce Willise a krásné Demi Moore, se narodila v roce 1988 do světa slávy a lesku Hollywoodu. Už od dětství tak byla obklopena kamerami a blesky fotoaparátů. Přesto si dokázala vybudovat vlastní jméno a kariéru. Stala se uznávanou herečkou, ale na rozdíl od mnoha jiných dětí slavných rodičů zůstala pevně nohama na zemi.

„Jsem pyšná na to, že jsem dcera tak úžasných lidí,“ říká Rummer. „Moji rodiče mi vždycky říkali, abych šla za svými sny a nezapomínala na to, co je opravdu důležité – rodina.“ Tato slova se stala její životní mantrou, kterou nyní ztělesňuje v péči o svého otce.

Milující dcera

Rumer se často objevuje v médiích, jenže nikoli kvůli svým rolím (známá je třeba z filmu Tenkrát v Hollywoodu nebo seriálu Záchranáři L. A.). Pevně totiž stojí po boku svého otce v jeho boji s frontotemporální demencí.

Herci, proslavenému akčními filmy Smrtonosná past nebo Pátý element, byla tato zákeřná nemoc diagnostikována v roce 2023. Mladá Rumer tak na sociálních sítích pravidelně sdílí informace o stavu svého otce. „Je na tom skvěle,“ odpověděla nedávno na otázku fanouška s tím, že pro ni není nic důležitějšího než čas, který může strávit právě s ním.

Rodina na prvním místě

Mladá herečka ale není jediná, kdo se o herce stará. Bruce má celkem pět dcer, tři se svou bývalou manželkou Demi Moore a dvě s nynější manželkou Emmou Heming Willis. Celá rodina se tak semkla, aby mu byla v těžkých chvílích oporou.

„Viděla jsem ho, jak se stará o mé mladší sestry, a teď to všechno přichází zpátky. Staráme se my o něj,“ popisuje Rumer, jejíž dcera Louetta, která nedávno oslavila šestnáct měsíců, si s dědečkem prý velmi rozumí. „Bylo tak sladké, když Louetta udělala pár kroků k tátovi a on se na ni tak něžně usmíval,“ řekla se slzami v očích.

Otevřenost a podpora

Rumer je známá svou otevřeností a ochotou sdílet osobní příběhy, které mohou pomoci ostatním. „Pokud můžeme sdílet naši zkušenost a přinést někomu naději nebo útěchu, pak to má smysl.“ Frontotemporální demence je totiž zákeřné onemocnění, které mění osobnost, řečové schopnosti a motoriku postiženého. Bruce tak už často ani nepoznává své okolí, stejně jako statisíce dalších podobně nemocných lidí. „Nemoc bývá často považována za Alzheimerovu chorobu, které se v mnohých rysech podobá,“ popisují lékaři.

Matka, herečka a bojovnice

Kromě péče o otce se Rumer věnuje i své vlastní rodině a kariéře. Jako novopečená matka se na sociálních sítích často podělí o své zážitky z mateřství. Nedávno zveřejnila sérii fotografií, na kterých kojí svou dceru Louettu, a otevřeně mluvila o radostech a výzvách, které mateřství přináší. „Kojení je pro mě jedním z nejradostnějších a nejtěsnějších zážitků,“ napsala na svém Instagramu.

I přes vážnost situace se tak snaží zůstat pozitivní. „Můj táta je bojovník,“ říká. „A my budeme bojovat s ním, ať se děje cokoliv.“ Fanoušci se shodují, že Rumer je nejen krásná na pohled, ale především má srdce plné lásky, soucitu a síly.

Zdroje: people.com, people.com