První velkou láskou herečky Adély Gondíkové (51) byl herec Ondřej Brousek (43). Narodila se jim krásná dcera Nela, ze které vyrostla charismatická slečna. Jejich manželství bohužel po osmi letech zkrachovalo. Jak dnes vypadá jejich dcera? A komu je víc podobná?

Brousek opustil Gondíkovou kvůli jiné ženě

Velká první láska herečky Adély Gondíkové byl herec Ondřej Brousek mladší. Na jejich vztahu bylo již od začátku humorné to, že s jeho rodiči se znala mnohem dříve než s ním. S oblibou tak říká, že si nejdříve vybrala tchána s tchýní, až poté manžela. Krásná svatba se konala v roce 2002. „Slavili jsme celou noc,“nechal se tehdy slyšet Brousek pro rádio Evropa 2.

O dva roky později se jim narodila rozkošná dcera Nela. Psal se tehdy rok 2004 a Ondřej se stal pyšným otcem. „Ondřej mi hned z porodního sálu volal a byl naprosto nadšený,“ okomentoval příchod vnučky pyšný dědeček Otakar Brousek mladší pro iDnes.cz. Nela vážila 3,3 kilogramu a měřila úctyhodných 48 centimetrů. Oba dva si miminko hrozně moc přáli. „Proto jsme se brali,“vtipkovala Adéla.

Oba dva si hrozně moc přáli holčičku. A to se jim nakonec také splnilo. „Ale v podstatě na tom nezáleží, hlavně aby bylo dítě zdravé,“ přiznala herečka. Bohužel, manželství po osmi letech zkrachovalo a mohl za to Ondřej. Bláznivě se totiž zamiloval do své kolegyně z divadla, Anny Remkové, která je dcerou kosmonauta Vladimíra Remka.

V roce 2011 si ji také vzal a má s ní dvě další děti. V nelehké době byla Adéle velkou oporou právě dcera Nela. Dnes jsou však všechny rány zahojeny.

Osudový muž Adély Gondíkové

Adéla Gondíková na lásku v žádném případě nezanevřela. Milující náruč a životního partnera našla u charismatického herce Jiřího Langmajera, se kterým je dodnes. Jiskra přeskočila během natáčení komedie Doktor od jezera hrochů, kde hráli manželský pár. Langmajerovi Gondíková okamžitě učarovala.

„Slyšela jsem o něm divný věci. Jak je hrozný, že ráno přijde na plac a v maskérně ani nepozdraví, jenom si lehne, nechá se nalíčit a zase jde dál. Nic z toho jsem nezažila. Od prvního okamžiku na mě působil velmi mile. A jak jsem ho začala poznávat víc a víc, tak už vím, že když ráno nepozdraví v maskérně, tak to není tím, že je namyšlený, ale protože vlastně ještě spí a je úplně mimo,“ řekla Adéla nedávno v show 7 pádů Honzy Dědka.

V roce 2019 se Adéla Gondíková provdala za Jiřího Langmajera. Od té doby patří mezi jeden z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu. Svatba se konala ve sportovním areálu v Kostelci u Křížků. Hostů bylo skutečně požehnaně. Pozvání dostalo přes 300 lidí a součástí byl také koncert oblíbené kapely J.A.R.

Adéla a Jiří si své soukromí bedlivě střeží a rozhovory dávají jen výjimečně. "Vlastně jsme se vždycky někde nějak potkávali, protože český herecký rybník je malý. Ale asi by ani jednoho z nás v životě nenapadlo, že spolu jednou budeme žít. Nicméně já k lidem s předsudky nepřistupuju, potřebuju se vždycky přesvědčit sama, jaký kdo je a jak se chová, a stejně jsem přistupovala i k Jirkovi," prozradila pro iDnes.cz.

Nela Brousková je celý táta

Dcera Gondíkové a Brouska nedávno oslavila dvacáté narozeniny a vyrostla z ní velmi šikovná mladá dáma. Se svým nevlastním tátou Jiřím Langmajerem má skvělý vztah.

Po svém otci ale zdědila vlastnost, která může být často na obtíž. Nela je totiž těžký introvert. Zatímco Adéla Gondíková je extrovert, který rozdává úsměvy na všechny strany, tak její dcera je pravý opak. Fotoaparátům a rozhovorům se snaží co nejvíce vyhýbat.

Samotná Adéla Gondíková přiznala, že je její dcera spíš po tatínkovi. „Je spíše takový introvert,“ přiznala pro Expres.cz. Po otci nezdědila jenom povahu, ale také vzhled. Má dlouhé a černé kučeravé vlasy. Ondřej Brousek to sice dokáže před publikem pořádně rozjet, ale rozhovory moc nedává.

Nela je holt celý tatínek a maminka Adéla to vše bere s humorem. S Jiřím Langmajerem další rodinu už ani neplánovala a je ohromně ráda za svoji dceru Nelu, kterou samozřejmě velmi podporuje jak ona, tak její vlastní i nevlastní táta. Z Nely vyrostla skutečně sympatická a charismatická slečna.

