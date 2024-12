Externí autor 11. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Skvělá česká herečka Ilona Svobodová (64) je skutečně silná žena. I přesto, že na první pohled vždy září a rozdává úsměvy na všechny strany, prožila si velmi nelehké životní období, kdy přišla o dva osudové muže. Radost jí dělá dcera Adéla a je na ni právem pyšná.

V manželství zažila peklo

Když byla herečka Ilona Svobodová velmi mladá, zamilovala se do svého hereckého kolegy a dabéra Gustava Bubníka. Velmi ji okouzlil a brali se mladí a záhy se jim narodila dcera Adéla. Postupem času ale opojení opadlo a Gustav se začal ke své partnerce chovat hrozně. Herečka nikdy nijak obšírně nemluvila o tom, co stálo za rozpadem jejich manželství.

„Postupem času poznávala, že asi není takovým člověkem, za jakého ho měla. Ostatně na Bubníkovi později nenechala nit suchou jeho druhá žena Soňa. Takže kdo ví, co se v tom manželství dělo,“ nechal se slyšet fotograf Pavel Rousek.

„Měla jsem těžké roky, které by těmi průšvihy naplnily několik životů a přežila jsem to, protože jsem tvrdá a silná žena. Nesnáším úsloví, že to, co tě nezabije, to tě posílí, ale něco na něm je. Na všechno se dívám s optimismem. Jsem ráda, že je sluníčko, že žiju, že mám hodně práce. Je mi teď dobře a všechny zlé věci jsem překonala, za což jsem na sebe hrozně pyšná," nechala se Svobodová slyšet pro Super.cz.

Pochovala dva osudové muže

Herečka se z nepodařeného manželství oklepala a na přelomu 80. a 90. let se zamilovala do o dvaadvacet let staršího skladatele Petra Skoumala, se kterým má syna Filipa. Milovala na něm jeho humor a laskavost. Bohužel po pětadvaceti letech manželství v roce 2014 Petr Skoumal zemřel.

„Začal hubnout a lékaři zjistili, že má rakovinu skoro všude. Týden poté usnul a už se neprobudil," nechala se slyšet pro Novinky.cz. Herečce se zhroutil celý svět. „Abych řekla pravdu, nevím, kde tu sílu beru. Opravdu netuším… V životě jsem byla několikrát na dně, ale nejsem zvyklá fňukat, protože to bych brala jako prohru. Asi nejvíce mi pomohlo hraní v divadle, kde se mohu na jevišti vykřičet i vyplakat," řekla v rozhovoru pro Denik.cz.

Aby toho nebylo málo, tak lékaři našli herečce rakovinu děložního čípku, ale ani tentokrát se nehodlala vzdát a nemoc zdárně porazila. Navíc se znova zamilovala. „Někdy mám až pocit, že je reinkarnací mého manžela," řekla pro deník Aha!, když potkala architekta Petra. I toto partnerství bohužel skončilo předčasně.

Už v době, kdy se seznámili, trpěl Petr rakovinou a lékaři mu dávali jen pár měsíců života. Společně strávili čtyři roky. Poté ale přišla další rána a herečka pochovala v roce 2022 druhého partnera, se kterým by nejraději strávila celý zbytek života. „Pravda je, že jsem dostala hodně naloženo," nechala se slyšet Svobodová, která se však nikdy nevzdala.

Radost jí dělá krásná dcera

I přesto, že manželství s Gustavem Bubníkem nedopadlo dobře, vzešla z něj půvabná dcera Adéla Bubníková, která dělá své mamince jenom radost. Rozhodla se vydat sice ne tak úplně v jejích šlépějích, ale uměleckou branži mají společnou. Adéla úspěšně vystudovala DAMU, dala se na dráhu výtvarnice a ve svém oboru je velmi úspěšná.

„Podle mě mám nějaké vlohy po mém dědečkovi z máminy strany. Děda byl plukovník a inženýr. Rýsoval a hodně rád maloval. V našem domě po něm máme nějaké obrazy," nechala se před časem slyšet Adéla, která je nadmíru spokojená s tím, co za profesi si vybrala. Když se ohlédne zpětně, tak už od základní školy bylo prakticky jasné, jakou cestou se vydá.

„Od základní školy jsem začala chodit na výtvarné kroužky. Divadlem jsem byla sice odkojená, ale věděla jsem, že toto dělat nechci. Určitě mě nebavilo předvádět samu sebe, ale toužila jsem ukazovat to, co dělám," uzavřela pro web Scena.cz.

