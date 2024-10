Externí autor 28. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Známý zpěvák Jiří Korn má dospělou dceru Kristinu, která se stejně jako on vydala na uměleckou dráhu. Vybrala si ale jiný obor a věnuje se tanci. Kromě toho, že je skutečně talentovaná, dělá svému tatínkovi radost také tím, že z něj již udělala dědečka.

Rodiči Kristiny Kornové jsou zpěvák Jiří Korn a modelka Kateřina Kornová. Už když byla malá, bylo znát, že nadáním v jejím případě osud rozhodně nešetřil. Věnovala se lidovým tancům, které také tančila v souboru Valášek.

„Do Valášku mě nasměrovala maminka, která si v mých třech letech všimla, že mám cit pro rytmus a ráda se hýbu. Díky tomu jsem se otrkala na jevišti a podívala se do světa. Byly to krásné časy a jsem moc ráda, že jsem se věnovala něčemu smysluplnému. Že jsem se jen tak neflákala. Navíc jsme byli fajn parta,” popsala Kristina Kornová pro magazín Vlasta.

Později také vystupovala v divadle Semafor. U zpěvu, přestože i pro ten měla nadání, ale nakonec nezůstala.

Jako dítě zpívala v Semaforu

„Tenkrát to pro mě byla taková cesta poznání, životní zkušenost, díky které se člověk vyvíjí a utváří si osobnost. Musím říct, že mám krásné vzpomínky na Jiřího Suchého, který ke mně byl velmi milý. Je to skvělý člověk a pro mě je to čest, že jsem s ním mohla spolupracovat,” vysvětlila Kornová, která si ale nakonec uvědomila, že ji více láká právě tanec.

Když si proto na základní škole vybírala, co bude dál studovat, nebylo to příliš těžké rozhodování, ale spíše impulzivní rozhodnutí. Kristina tak zamířila na taneční konzervatoř.

„Když jsem končila pátou třídu, tak se mě nejlepší kamarádka zeptala, jestli s ní nechci jít na přijímačky na taneční školu. Tak jsem šla, i když jsem do té doby nedělala nic jiného, než tancovala v kroji. Žádná gymnastika, klasika ani přípravka. Byla to fakt čirá nevědomost a možná i trochu drzost,” vysvětlila talentovaná tanečnice, která nakonec u přijímacích zkoušek skutečně uspěla.

Stala se baletkou v Národním divadle

Poté působila v několika tanečních souborech, až se nakonec dostala do Baletu Národního divadla, což je důkazem toho, že je ve svém oboru skutečně absolutní špička.

O svém soukromí Kristina Kornová příliš nemluví, raději je, když se jí novináři ptají spíše na její práci a umění obecně. Něco málo se ale tu a tam na veřejnost přece jen dostane.

V roce 2023 to byla například informace, že Kornová porodila své první dítě. To bylo pro všechny poměrně velkým překvapením, protože nikdo ani netušil, že je vůbec těhotná.

Dnes je maminkou malé holčičky

„Dcera porodila dceru Izabelu,” prozradila její maminka Kateřina Kornová pro Blesk, další podrobnosti si už ale nechala pro sebe.

„Pravda to je, ale k tomu se asi musí vyjádřit dcera. Já k tomu nemám oprávnění a bez jejího svolení nic říkat nechci. Je to její život a její dítě. Jasně, že už se nemůžeme dočkat,” řekla Kornová starší pro magazín Sedmička krátce před tím, než její první vnučka přišla na svět.

V tuto chvíli se tak ani neví, kdo je vlastně otcem malé Izabelky. Jak ale Kristina Kornová uvedla, v osobním životě se jí daří dobře. „Jsem ve vztahu a moc spokojená. Mám lásku, parťáka, kamaráda, rytíře, který mě chrání. Je taky z branže… Zbytek si s dovolením nechám pro sebe,” řekla tajemně.

