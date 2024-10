Externí autor 17. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Dcera Kamila Střihavky, Eva, žije se synem hudebníka Davida Kollera, Adamem. Potomci známých muzikantů se dali dohromady už před patnácti lety. Syn známého zpěváka se věnuje hudbě, Eva je populární spisovatelkou.

Adam a Eva jsou rodiče dvou malých dětí. Pár tvoří už patnáct let. V roce 2019 svou lásku stvrdili svatbou. Adam se naplno věnuje po vzoru svého otce hudbě, Eva se vrhla na úspěšnou dráhu spisovatelky. V minulosti dokonce koketovala s modelingem.

Kuriózní seznámení

Adam a Eva na své seznámení vzpomínají s úsměvem. Jednalo se o poněkud nevšední situaci. „Eva uspořádala hudebně-divadelní festival za účelem toho, aby si našla kluka,“ prozradil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka Adam.

Bubeník se do Evy zamiloval na první pohled. „Byl jsem rád, když zavolala, že v našem kompletně nezaplněném diáři si zahrajeme někde v Hlubočepích. Okamžitě jsem to potvrdil, přijeli jsme do nějaké čtyřky u železničního přejezdu. Tam jsem ji uviděl a okamžitě jsem se zamiloval,“ přiznal.

Otec Evy, slavný rocker Kamil Střihavka, nebyl z jejího partnera příliš nadšený. Vadilo mu, že je také hudebník.

„Táta byl rozzuřenej. Říkal: ‚Muzikant? Tak to je konec, to bude hrozné, život s muzikantem… Ne všichni jsou jako já!‘ Pořád to opakoval. Pak se s tím smířil a teď mu říká ‚Můj nikdy nenarozený syn‘. A miluje ho. Tak dobrý,“ objasnila vývoj jejich rodinných vztahů Eva.

Kopie slavných otců

Eva a Adam slavné otce rozhodně nezapřou. Na první pohled je zřejmé, že výrazný nos podědila sympatická brunetka právě po Střihavkovi. Populární hudebník se snažil ve své dceři probudit vášeň k hudbě. Tu ovšem po svém otci nepodědila. Eva od dětství chodila na zpěv, hudební nauku a učila se hrát na violoncello. Když s tím přestala, snažil se Střihavka o to, aby z ní byla profesionální sportovkyně.

„Dělala jsem to asi do čtrnácti let. Tatínek obecně těžce nesl, když jsem s něčím skončila. Nechtěl ze mě mít zpěvačku, ale olympionika. Dělala jsem balet, karate, ping-pong, volejbal, basketbal, veslování, přespolní běh. Pochopil, že ze mě nebude olympionik, ve chvíli, kdy se mi při přespolním běhu krátce po startu vykloubilo koleno a já jsem se vrátila zpátky na start. Tam mě seřval, že jsem se měla doplazit do cíle. ‚Do startu se nevrací,“ vzpomínala na dětství.

To David Koller má ve svém nejstarším synovi naprostou kopii. Adam vypadá jakoby mu z oka vypadl a navíc ho doprovází i v jeho kapele na bicí. David Koller se stejně jako Střihavka snažil o to, aby jeho děti hrály na nějaký hudební nástroj. Uspěl ovšem jen u Adama.

„Svoje prostřední kluky jsem do muziky trošku nutil. Ale po osmi letech klavíru od toho odskočili. Nikdy je to moc nebavilo, ale hráli. Nedokázal jsem je k tomu nějak dostat. Ale klavír je těžkej, taky mě to nebavilo,“ přiznal David Koller v show 7 pádů Honzy Dědka.

Talentovaná Eva

Eva má na svém kontě knihy Dýchej za mě nebo Opička na gumě. Než se stala spisovatelkou, vyzkoušela si práci redaktorky a reportérky. Jako velmi mladá se pokoušela rozjet modelingovou kariéru. V roce 2010 se dokonce dostala do semifinále České Miss.

„Práce redaktorky byla pro psaní dobrá, protože jsem se dostávala na hrozně zajímavá místa, kam bych se normálně nedostala, nevlezla, kam by mě nepustili. Potkávala jsem hrozně zajímavé lidi, od ředitelů firem přes lidi bez domova až po lidi, kteří vynikají v různých oborech,“ prozradila s tím, že právě zážitky z těchto prací jsou jí mnohdy inspirací pro psaní knížek.

