Externí autor 17. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Přestože zdědila po otci charakteristickou mezeru mezi zuby, Georgia se prosadila ve světě módy a stala se jednou z nejvyhledávanějších modelek. Nedávno se navíc stala čerstvou maminkou. Podívejte, jak jí to sluší.

Georgia May (32), dcera rockové legendy Micka Jaggera (81) a bývalé supermodelky Jerry Hall (68), si navzdory své „vadě na kráse“ vybudovala úspěšnou kariéru v modelingu. Už od útlého věku přitom bylo jasné, že půjde ve stopách své matky. „Když jsem byla malá, chodila jsem po domě v maminčiných botách na vysokém podpatku a předváděla se,“ vzpomíná Georgia.

Její kariéra odstartovala v roce 2008, kdy podepsala smlouvu s prestižní modelingovou agenturou. O tři roky později, v roce 2011, už kráčela po mole pro značku Chanel. Pak už to byl jen raketový vzestup.

Prokletí, nebo požehnání?

Charakteristickým rysem Georgie je mezera mezi předními zuby, kterou zdědila po svém slavném otci. Zatímco někteří by to mohli považovat za vadu na kráse, pro Georgii se stala její poznávacím znamením. „Zpočátku jsem si kvůli té mezeře nebyla jistá,“ přiznala Georgia. „Ale časem jsem pochopila, že mě to odlišuje od ostatních. Je to součást mé osobnosti a identity.“

Tato jedinečnost jí otevřela dveře k lukrativním kampaním. Georgia se stala tváří kosmetické značky Rimmel a parfému Angel od Thierry Mugler. Spolupracovala s módními giganty jako Tommy Hilfiger, Balmain, Vivienne Westwood, Alexander Wang, Miu Miu, Versace, Fendi a mnoha dalšími.

Úspěch navzdory jménu

Přestože jméno Jagger otevírá mnoho dveří, Georgia si musela svou pozici v módním průmyslu tvrdě vybojovat. „Lidé si často myslí, že to mám díky slavným rodičům jednodušší. Ale opak je pravdou. Musím pracovat dvakrát tvrději, abych dokázala, že si své místo zasloužím.“

Postupem času se se vypracovala mezi elitní modelky své generace a její tvář zdobí obálky prestižních módních časopisů po celém světě, podobně jako v sedmdesátých letech 20. století tvář její matky.

Nová životní role: Mateřství

Nedávno navíc Georgia oznámila radostnou novinu – stala se matkou. Se svým partnerem, o osm let mladším skateboardistou Cambryanem Sedlickem, přivítala na svět syna Deana Lee Jaggera. „Jsme tak zamilovaní a šťastní a nemůžeme na něj přestat zírat,“ napsala Georgia na svém Instagramu. „Děkuji Cambryane za to, jak jsi byl ve všem neuvěřitelný a že ses o nás tak dobře staral.“

Její matka Jerry se také podělila o své nadšení z role babičky. K fotce napsala jednoduše „Georgia May a můj vnuk Dean Lee Jagger Sedlick,“ a připojila tři červená srdce.

Více než jen krásná tvář

Georgia May Jagger není jen modelkou, ale také podnikatelkou a aktivistkou. Věnuje se navrhování šperků a je vášnivou zastánkyní udržitelné módy. „Móda má obrovský dopad na životní prostředí. Snažím se proto podporovat značky, které se chovají zodpovědně a myslí na budoucnost naší planety.“

Svůj vliv využívá k propagaci důležitých témat, jako je mentální zdraví a práva žen. „Cítím zodpovědnost využít své popularity k něčemu dobrému,“ tvrdí s tím, že i když je pracovně velmi vytížená, vztah s otcem Mickem zůstává velmi blízký. „Je mým největším fanouškem. Vždycky mě podporoval v tom, abych následovala své sny, ať už mě zavedou kamkoliv.“

Zdroje: www.super.cz, www.extra.cz