Populární herečka Nela Boudová má celkem tři potomky. Ke svým synům si adoptovala ještě dceru Sašu. Kouzelná dívenka vypadá, jako by herečce z oka vypadla. Obě dvě se pyšní dlouhými hnědými vlasy. Přesvědčte se o jejich podobě v galerii!

Herečka Nela Boudová se v posledních letech zaměřila na jinou životní cestu. Stala se z ní koučka. Právě touto aktivitou teď tráví nejvíce času. Mimo to se věnuje ve velkém i adoptivní dceři, která je v současné době v pubertě a dává herečce pořádně zabrat.

Talentovaní synové

Dva syny má Nela Boudová ze vztahu se scenáristou Janem Lekešem. Oba synové jsou už plnoletí. Starší Andrej se našel v umění. Vystudoval hudební konzervatoř a je violloncelistou. Jeho mladší bratr Dalibor se věnuje tanci.

Není to tak dávno, co se Nela Boudová vydala novým životním směrem. Stala se z ní koučka. I její syn Dalibor se našel v koučinku a osobním rozvoji. Podstoupil tříletý výcvik a získal tak patřičné vzdělání k tomu, aby mohl tuto profesi vykonávat. Nela a její mladší syn spolu pořádají různé kurzy, workshopy a pobyty.

Láska z dětského domova

Mimo talentované syny má úspěšná herečka a koučka ještě dceru Sašu. Tmavookou dívenku poznala v dětském domově. Začalo to tak, že si ji Nela brala na víkendy a prázdniny. Nakonec bylo jejich pouto tak silné, že dospívající dívka našla u populární herečky nový domov.

Při pohledu na Sašu a Nelu by si kdekdo myslel, že jsou určitě biologická rodina. Společně čas od času vyrazí na nějakou společenskou akci nebo zveřejní snímek na sociálních sítích. Fanoušci z jejich podoby žasnou. Obě dvě se pyšní krásnými hnědými vlasy. I z fotografií je znát, že jsou obě dvě stejně naladěné.

Saša s rodinou Nely žije už více než šest let. Dokonale mezi ně zapadla. „Starší Andrej studuje na hudební konzervatoři v Plzni, takže jezdí domů jenom na víkend. Chodí spolu na procházku se psy, ale jinak je spíš zalezlý v pokoji a cvičí. Naopak s mladším Daliborem, který dělá baletní konzervatoř, má Saša společné zájmy. Často spolu cvičí, protahují se, syn jí radí, co má jak dělat. Taky ji hlídá, když večer pracujeme, takže je to pro něho příprava, až bude jednou sám táta,” popsala fungování netradiční rodiny Nela pro iDNES.

„Bylo jí šest let, když jsem si ji brala. Nesmírně se těšila na nový život, přišlo mi od kolizních opatrovníků z Chebu, že ji bez udání důvodu musím vrátit. Přišlo to od sociálky z Chebu a bylo to komplikované. Nakonec moje skvělá právnička zažádala u soudu o předběžné opatření, které nám naštěstí skvělá paní soudkyně v Chebu hned dala. Asi za pět měsíců potom proběhl soud. To už v Praze Saša chodila do druhé třídy. A dostala jsem ji,” vzpomínala na celý proces.

Jako vlastní

I adoptovaná dívenka tíhne k umění. Momentálně studuje taneční konzervatoř. „Dcera je velmi pohybově nadaná, studuje taneční konzervatoř. Tancem se prý živit nechce, ale škola ji baví a myslím, že bude směřovat uměleckým směrem,” pochlubila se pyšná Boudová pro Život v Česku. Sašu láká i svět, ve kterém exceluje její adoptivní matka. „Máme to tak jako naplánované se Sašenkou, že třeba z taneční konzervatoře přejde na hereckou konzervatoř,” dodala Nela.

„Aktuálně prožíváme pubertu, takže je to těžké období. Ale věřím tomu, že to zvládneme. Je to už trochu na ní a na osudu,” přiznala Boudová.

„Já si myslím, že děti, které nejsou biologicky tvoje, tě určitě více zkouší než tvé vlastní děti. Můžou. Je to úplně jiný přístup, protože oni v podvědomí zkouší, jestli je miluješ stejně jako jejich matka,“ upřesnila nástrahy adopce.

„Je nutné, aby děti měly pocit, že žádné není upřednostněné, a aby se netvořila koalice mezi partnerem a jeho dítětem. Partneři zkrátka musí být na vrcholu pyramidy," má jasno herečka.

