Oblíbeného herce Vladimíra Brabce nejvíce proslavila role v seriálu Třicet případů majora Zemana, která značně ovlivnila jeho následující život. S manželkou Naděždou vychovali syna Pavla a dceru Helenu, která kvůli tatínkově roli trpěli obzvlášť na základní škole.

Herectví měl v krvi od malička

Vladimír Brabec se narodil 15. května 1934 v Praze. Brabec tíhnul k herectví od malička a jeho rodiče milovali ochotnické divadlo. Proto, když se rozhodl pro tuto profesi, tak neváhali a svého syna podpořili. Když byl trošku starší, tak studoval v Kühnově dětském sboru a hrál v divadle pro mládež.

Následně nastoupil na DAMU, kterou úspěšně dokončil v roce 1953. Během studií se seznámil se svojí budoucí manželkou Naděždou, kterou si v roce 1955 vzal za ženu a přivedl s ní na svět syna Pavla a dceru Helenu. Syn Pavel se stal v dospělosti režisérem a dcera Helena herečkou a úspěšnou dabérkou.

Vladimír Brabec hrál od roku 1959 v Národním divadle a po srpnové okupaci odjel na západ. Tehdy to bylo pracovně, ale Vladimír byl naprosto přesvědčený, že bude emigrovat. Rozmyslel si to doslova na poslední chvíli. „Měl jsem v Praze rodinu," nechal se později slyšet, proč se nakonec rozhodl neemigrovat a zůstat v Česku.

V roce 1974 mu dali přečíst scénář k prvním deseti dílům seriálu Třicet případů majora Zemana. V tu chvíli byl herec nadšený. „Vždycky jsem si chtěl zahrát detektiva a zdálo se mi, že je to báječné,“ popisoval své první pocity. To ale ještě netušil, že režisér Jiří Sequens do dalších díl přidal politickou propagandu. „Pak už z toho nešlo utéct," dodal.

Roli majora Zemana nenáviděl

Spousta lidí ho označovala za komunistu a s Vladimírem Brabcem se to táhlo až do konce jeho života. „Nikdo za mnou nikdy nepřišel a nezeptal se: Nechceš vstoupit do KSČ? V tomhle mě seriál ochránil,“ řekl s tím, že to byla jedna z mála pozitivních věcí. Jinak ho i mnozí herečtí kolegové odsoudili jako přívržence režimu.

„Při natáčení některých dílů jsem se vyloženě styděl, že v tom hraju. Radši jsem ale nepřemýšlel o tom, co by se mi stalo, kdybych odmítl pokračovat,“ vysvětloval před lety v rozhovoru pro iDnes.cz. Již v poměrně mladém věku ho začaly trápit zdravotní problémy. V pouhých 41 letech dostal infarkt přímo na jevišti.

„Mám kolem sebe spoustu andělů. Oni vědí, že jsem jejich kamarád, a vždycky mi pomohli,“ snažil se to brát pozitivně. Mladý herec prošel rekonvalescencí, ale do práce se vůbec netěšil, protože ho čekaly dvě sezony seriálu. „Režiséři mě přestali obsazovat. Báli se, že lidé ve mně uvidí Zemana. Ta role mě prostě sežrala zaživa, zničila mě. Dodnes mě to štve,“ neskrýval po letech své rozhořčení.

V roce 2002 prodělal další infarkt a zachránili ho dva kolemjdoucí lékaři. „Šel jsem z rádia a zatočila se mi hlava. Myslel jsem, že jsou to plotýnky, tak jsem se narovnal, a pak jsem už ležel. Ale to už nevím. V bezvědomí jsem žádný tunel neviděl, takže mi kamarád později řekl: Tak tos tam ještě nebyl,“ řekl tehdy. Do ústraní se stáhl až v roce 2015. Následně ho opustila manželka Naděžda a on dožil v sanatoriu na Příbramsku. Zemřel v tichosti 1. září 2017.



Dcera Helena zažívala peklo

Dcera Helena si svého tatínka v dětství příliš neužila, protože neustále pracoval. „V pubertě a troufám si říct i v dětství se mi tatínek věnoval velmi sporadicky. Výchova a všechny starosti ležely na mamince," přiznala v rozhovoru pro Aha! Jak ale dospívala, dokázala najít pro svého otce pochopení.

„Teď už chápu, že tátova kariéra pohlcovala téměř všechen jeho čas. Ale vysvětlujte to malé slečně, která touží po uznání hlavy rodiny. Zdánlivě obyčejné společné chvíle byly svátkem. Třeba pečení tvarohových šátečků, nebo když jsem mohla dojít do džbánku pro pivo k Pinkasům a dostala od cesty. Ano, měli jsme některé rituály a na ty s láskou vzpomínám," pokračovala sympatická a úspěšná dabérka.

Slávu svého otce nesla těžce a na základní škole se jí kvůli tomu posmívali. „Tátovu popularitu jsem snášela rozporuplně. Čekala jsem na reakce okolí, ale když přišly a nedalo se uniknout, vadilo mi, že nemáme soukromí. Ve škole mi dokonce říkali Zemanová a v tu dobu začalo pomalu, ale jistě období revolty a vzdoru. Sledování seriálu se vyvíjelo spolu s mým věkem. V šesté třídě jsem koukala na příběhy první desítky a později můj zájem opadával. V souladu s pubertou jsem jím pak dostatečně demonstrativně pohrdala," dodala dcera Vladimíra Brabce.

Zdroje: iDnes.cz, Prima Ženy