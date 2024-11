Externí autor 6. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Zuzana Bydžovská má velmi pohlednou dceru Doru, s níž příbuzenství rozhodně nezapře. Jsou si totiž velmi podobné. Ovšem jen na pohled, osobnostně jsou rozdílné, a proto se také mladá tmavovláska věnuje jiné profesi, ve které vyniká, aniž by na ni muselo být vidět.

Herečka Zuzana Bydžovská je občas tajemná jako hrad v Karpatech. O svém soukromí toho mnoho nenamluví, a tak by nebylo nic divného, kdyby velká část jejích fanoušků vůbec netušila například to, kolik má vůbec dětí.

S hereckým kolegou Miroslavem Etzlerem tak má syna Kristiána, ten ale se svým otcem nevychází příliš dobře, protože mu má za zlé, že od rodiny odešel kvůli herečce Vilmě Cibulkové.

Pravděpodobně jste ale netušili, že Zuzana Bydžovská byla v minulosti vdaná ještě jednou, a to za grafika Jaroslava Pružince, se kterým má již zmíněnou dceru Doru Pružincovou.

Jako dítě chtěla být lékařka

Ta nikdy k herectví na rozdíl od své matky neměla sklony. Jako malá prý toužila po úplně jiném zaměstnání.

„Měla jsem tehdy velkou obrázkovou knihu lidského těla a tu jsem si pořád prohlížela. Z toho moje babička zubařka usoudila, že asi budu lékařka. Ale úplně konkrétní představu jsem nikdy neměla. Všechny věci, které jsem kdy dělala, byly vlastně náhoda,” svěřila se Dora Pružincová pro magazín E15.

Protože se její babička ještě za minulého režimu provdala do cizince a přestěhovala se za ním do Ameriky, vychodila malá Dora první třídu právě tam. Díky tomu se naučila perfektně anglicky.

Přivydělávala si doučováním angličtiny

Tuto znalost později využila v Čechách při studiu gymnázia. Mohla si tak totiž přivydělávat doučováním, což byla rozhodně lepší brigáda, než pracovat například v rychlém občerstvením jako mnoho dalších dospívajících.

O tom, kam se bude ubírat její další profesní dráha, rozhodla nakonec dílem náhoda a dílem jen napůl vážně míněného doporučení jejího tatínka.

„Můj táta, který pracuje v reklamě jako art director, mi vždycky ze srandy říkal, že až nebudu chtít učit, ať jdu dělat textaře do reklamky, protože ti nemusí nic umět. Takže když jsem zatoužila po změně, pustila jsem všechny lekce angličtiny a začala rozesílat životopisy. Moc to nešlo. Tahle práce se shání těžko, ale nakonec jsem se dostala do jedné malé agentury,” popsala mladá žena.

Nikdy nechtěla být slavná

Nejprve byla skeptická, nakonec se jí ale tato profese natolik zalíbila, že u ní zůstala na stálo. Postupem času, když nabrala více zkušeností, se z ní dokonce stala vedoucí pracovnice v reklamní agentuře. Za svou tvorbu také získala několik cen, které se právě na poli reklamy udělují.

Zpětně viděno je prý velmi ráda za to, že se nestala herečkou. Protože s touto profesí byla díky mamince v kontaktu od malička, měla poměrně detailní představu o tom, jak to v této branži vlastně chodí. Proto si ji rozhodně neidealizovala.

„Myslím, že můžeme mít ideály o nějaké práci jen do chvíle, než ji poznáme. A stát pod reflektory, které jsou mimochodem velice nepříjemné, a být dramatický, to není pro mě. Taky vás moc neplatí, což řada lidí neví. A hlavně jsem ze všeho nejvíc nikdy nechtěla být slavná,” řekla na rovinu Dora Pružincová.

„Obecně panuje názor, že když někdo chce být hvězdou, tak přece musí počítat s tím, že za ním budou chodit a fotit ho. Nikoho nenapadne, že chce třeba jen v klidu dělat svoji práci,” uzavřela úspěšná mladá žena.

