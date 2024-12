Externí autor 15. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Eva Decastelo patří mezi nejkrásnější české ženy. Populární moderátorka byla velmi půvabná už od mládí. Štíhlá postava, krásné vlasy a bezchybná tvář byly pro ni vstupenkou do showbyznysu. Sympatická brunetka byla velmi podobná známé zpěvačce Natalii Imbruglii.

Eva se celý život pohybuje ve světě showbyznysu. Půvabná brunetka se chtěla prosadit jako modelka, předpoklady k tomu rozhodně měla. Mnozí by si ji mohli ještě pár let zpátky splést s australskou zpěvačkou Natalií Imbruglií.

S populární hudebnicí jsou si podobné i nyní. Husté vlasy, výrazné rysy v obličeji a odzbrojující pohled k nim patří po celý jejich život. Eva i Natalie si svůj půvab udržují i po čtyřicítce.

Touha po modelingu

Eva dlouho toužila po kariéře modelky. Kvůli jejímu malému vzrůstu se jí to ovšem nepovedlo. I přesto si v modelingu zažila pár úspěchů. V USA se například objevila ve známých časopisech Penthouse a Hustler.

Na nenaplněnou kariéru modelky si čas od času zavzpomíná na svém Instagramu. „Píše se rok 1996, je mi 17 a už 4 roky se pokouším prorazit jako modelka. A stále mi nedochází, že se 158 centimetry to fakt nepůjde," napsala k jedné ze starších fotografií.

„Já jsem se cpala na všechny možné konkurzy. Občas, i když tam bylo omezení výšky. Já jsem to prostě chtěla dělat a furt jsem nechápala, že když jsem hobit, tak modelku dělat nemůžu. Sázela jsem na to, že mi všichni říkali, že mám hezkej fotogenickej ksichtík,“ vzpomínala.

Úspěšná kariéra

Není se čemu divit, že se svým dokonalým vzhledem prorazila alespoň v televizi. Prosadila se v showbyznysu jako moderátorka a herečka. Všimli si jí i zahraniční produkce. Zahrála si například vedle slavného herce Lorenza Lamase.

Diváci, kteří sledují českou tvorbu, ji mohli vidět například ve snímcích Panic je na nic, Bolero a oblíbených seriálech Ulice a Slunečná. Úspěšnou kariéru trhla i jako moderátorka. Uváděla Snídani s Novou a reality show Big Brother.

Péče o vzhled

Během let si Eva vyzkoušela hned několik vlasových experimentů. V roce 2000 všechny šokovala, když si nechala ostříhat vlasy a měla ofinu. V tomto účesu byla k nepoznání.

To stejné platí i pro blond barvu, kterou nosila v odstínu platinové. Nějakou dobu se pyšnila i ohnivě zrzavou barvou. Nyní se po letech vrátila k hnědým vlasů. Tato barva jí svědčí nejvíce.

Vždy dokonale upravená moderátorka neměla nouzi o zájem mužů. Z krásné moderátorky muži vždy šíleli. V roce 2009 se Eva provdala za scenáristu Reného Decastela, manželé byli třináct let. Jejím současným partnerem je fotograf Tomáš Třeštík.

Vedle známého fotografa Eva rozkvetla. „Za poslední rok mám třináct kilo dole a ani kilo nahoře. Kompletně jsem vyměnila šatník a je to moc hezký," prozradila minulý rok v rozhovoru pro Deník. Mimo to se vzdala i neřestí. „Poslední tři roky jsem nebyla nemocná vůbec. Je to díky kombinaci zdravého životního stylu – nekouřím a nepiju alkohol. Jestli vypiju za rok dvě láhve vína, je to moc," prozradila, jak se udržuje v kondici.

Zdroje: Deník, Blesk, Expres