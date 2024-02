Jasmína Maurerová 26. 2. 2024 20:52 clock 3 minuty gallery

Ruská pohádka Mrazík patří už mezi vánoční stálice svátečního vysílání. Od doby, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu se nabízela otázka, zda z politických důvodů pohádku ze schématu nevyřadit. To ale TV Nova, která ji vysílá už od roku 2000 rázně odmítla. Všude se mluví o Ivánkovi, Nastěnce a Marfušce, ale věděli jste, že dědečka Hříbečka hrála šestnáctiletá dívka?

V roce 1964, kdy Mrazík spatřil světlo světa, bylo Galině Borisové pouhých šestnáct let. O jejím životě toho mnoho nevíme, nicméně nejslavnější rolí, za její doposud dlouhý život, byla nejspíš právě ta, kterou dostala v dětství. Jen málokdo by asi pod houbovým kloboukem hledal mladou dívku, která díky skvělé práci maskérů a kostymérů vypadala jako starý dědula.

Dědeček Hříbeček byl v pohádce jednou z kladných postav, pomohl Ivanovi procitnout a dojít k prozření. Jeho pýchu a namyšlenost otestuje tím, že se Ivan promění v medvěda. Naplní se tedy osud, kdy se Ivan odmítl Hříbečkovi poklonit jako poděkování s tím, že se nerad klaní.

“Nerad se klaním hned, to potom bolí hřbet. Ať se ti medvěd klaní až k zemi,“ zahlásí tehdy ještě namyšlený mládenec. Medvěd se mu skutečně pak pokloní, ale je to sám Ivan, kdo u toho ohne hřbet.

Od té doby ztvárnila Galina několik málo dalších rolí ve filmech a seriálech nejprve sovětské a později ruské produkce. Dnes třiasedmdesátiletá herečka se v televizi naposledy objevila v roce 2008 v seriálu s názvem Všeobecné lékařství.

Poslední zprávy o jisté dvaasedmdesátileté Galině Borisové pocházejí z minulého roku, kdy podle webu forum18.org žena s tímto jménem dostala pokutu od moskevského soudu. Stalo se tak 25. srpna 2023.

Pokuta byla udělena za připnutí kusu papíru na ruskou vlajku jako vyjádření nesouhlasu s ruskou agresí na Ukrajině. Policie Borisovou identifikovala pomocí technologie rozpoznávání obličeje. Co se s onou Galinou Borisovou děje nyní, se nikde nepíše.

Opačné obsazení najdeme i v české pohádce

Galina nebyla jediná, kdo v Mrazíkovi hrál opačné pohlaví. Zatímco dědečka Hříbečka hrála dívka, do role baby Jagy byl obsazen muž. Georgij Milljar se role ošklivé babizny, která chce všem jen škodit a jejími kumpány jsou ničemní loupežníci, zhostil opravdu skvěle.

Krom toho, že se jedná tedy o zápornou postavu, je právě baba Jaga komickým prvkem celé pohádky. Obzvláště oblíbená scénka mezi diváky je, kdy Ivan a baba Jaga otáčí její chaloupku kuřích nožkách tam a zpět.

Opačné obsazení rolí můžeme najít i v českém pohádkovém repertoáru. V pohádce režiséra Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna si roli čertíka zahrála herečka a zpěvačka slovenského původu Yvetta Blanarovičová.

Nova o zrušení vysílání nechtěla ani slyšet

Ačkoliv je to už přes padesát let, co tato ruská pohádka ovládá vánoční svátky v Česku, přeci jenom ji v roce 2023 někdo trumfl. Co se týká komerční sledovanosti, nikdo ale netratil. Mrazíka má ve schématu zařazeného TV Nova a sváteční evergreen předběhl další její pořad. Jednalo se o Na lovu: Hvězdný speciál.

Vědomostní soutěž na Silvestra sledovalo 37,36 procenta diváků v cílové skupině 15-54, kteří měli v tuto dobu zapnutou televizi. O tom, že by televize Mrazíka nevysílala, prý ani debata neproběhla. Pohádky jsou prý apolitické a s ruskou invazí na Ukrajinu to nemá nic společného.

Zdroje: fdb.cz, prahain.cz, forum18.org