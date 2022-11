Chudý invalida zdědil špinavou deku, kterou nikdo nechtěl. Měla cenu 35 milionů

Lenka Bělská

Prodejna Navajo upomínkových předmětu na Route 66.

Loren Krytzer vešel do aukční síně. Nervózníma očima se rozhlížel kolem sebe. Cítil se hrozně. Na židlích seděli lidé v drahých šatech a třpytivých špercích. On byl nezaměstnaný a invalidní. Za 77 sekund se mu ale změnil život. Stal se milionářem.

Je to smutný příběh se šťastným koncem. Třiapadesátiletý Loren vybudoval v Kalifornii úspěšnou truhlářskou firmu a těšil se z rodiny. Pak ale přišla autonehoda. Poškození nervů a mikrofraktury na levé noze vedly k rozsáhlé infekci. „Jednoho dne přišel doktor a řekl mi, že mi končetinu musí useknout," vzpomíná.

I přes amputaci mu byl zamítnut invalidní důchod. „Byl to šok za šokem. Neměl jsme nic našetřeno. Děti jsem proto poslal k prarodičům. Trhalo mi to srdce," říká. Nakonec mu úřady přidělily důchod ve výši 23 tisíc korun. 16 tisíc dal za nájem. „Bylo to drsné. S manželkou jsme se živili párky, rohlíky a čínskými polévkami."

Deka Navajo

V té době mu navíc zemřela babička. „Šel jsem pro knížky, které mi slíbila, když jsem zahlédl dvě deky," vypravuje. Pěknější z nich si sebrala jeho sestra. Pruhovanou přikrývku, na níž kdysi odpočívaly kočky, nechala bez povšimnutí. „Ty ji nechceš?" zeptal jsem se jí. „Tuto špinavou starou věc?" odfrkla si. „Tak jsem ji sebral a doma dal do skříně."

Tam byla uložená sedm let. Do doby, než Loren Krytzer zahlédl v televizi pořad Antiques Roadshow, v němž odborníci ohodnocují různé artefakty. V aktuální epizodě vystupoval muž s dekou Navajo, jejíž cena byla vyčíslena na 11 milionů korun. Odhadce, majitel indiánské galerie a sběratel umění Don Ellis vysvětloval, že tyto textilie jsou velmi vzácné a již v 18. století na ně zámožný člověk vydělával čtyři roky.

„Doslova jsem zíral. Šel jsem do skříně, vzal deku a porovnal ji s tou na obrazovce. Byla téměř stejná," říká Loren. Následně začala jeho cesta po různých starožitnictvích, kde ho odmítali se slovy, že dědictví pochází z Mexika. Nakonec ale narazil na firmu specializující se na prodej indiánských památek. Tam uspěl.

Milionářem díky dece

Odhadce Joshua Baer poslal deku do laboratoře. Následně se zjistilo, že je pravá a patřila jednomu z náčelníků kmene Navajo. Její hodnota byla určena na necelých pět milionů korun. Konečná cena ale bývalému truhláři vyrazila dech.

„Aukce trvala 77 sekund. Nabídky stoupaly. Bylo to napínavé. Jen jsem se modlil, aby to dopadlo dobře," směje se Loren. Deka byla nakonec prodána za 35 milionů korun. „Málem jsem omdlel. Nemohl jsem dýchat. Tak moc se mi ulevilo."

Jeho nadšení ale netrvalo dlouho. Začali se mu ozývat příbuzní, kteří mu spílali, že i oni mají právo na zisk z aukce. Sestra ho dokonce chtěla poslat k soudu. Euforie z náhle nabytých peněz způsobila, že začal utrácet. Koupil dva domy, dvě auta, motorky, cestu výletní lodí, investoval do akcií a komunálních dluhopisů. Peníze se rychle rozkutálely.

„Důvodem bylo, že jsem si nikdy nemohl dovolit pěkné auto nebo dům. Vše jsem si pronajímal, žil jsem od výplaty k výplatě. Pak jsem si ale uvědomil, že jsem přišel o invalidní dávky a úřady po mě chtějí daně z nemovitostí a pojištění. Bez práce je těžké být milionářem. Pořád jsem ale šťastný," vysvětluje. Loren Krytzer se později rozhodl, že prodá jeden z domů a přestěhuje se i s rodinou do Idaha, kde je život levnější než v Kalifornii.

