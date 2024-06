Externí autor 24. 6. 2024 clock 3 minuty

Délka dožití života závisí na mnoha faktorech. Jak se zdá, jedním z nich je i znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili. Podívejte se, s čím můžete do budoucna počítat a jestli máte šanci sfouknout na dortu sto svíček.

Začněme faktory, které k dlouhověkosti patří tradičně. Jednak je to zdraví, tedy jak dobře se o sebe po této stránce staráme. Neméně důležité je i životní prostředí, protože tam, kde se ve vzduchu nachází velká míra zplodin, které dýcháme, to s délkou dožití není právě valné.

Jak dlouho budeme žít ovlivňuje i míra stresu a uspokojení základních potřeb. Pro hraje například materiální blahobyt, proti špatné návyky jako je pití alkoholu, kouření, nezdravá strava.

Očekávaná délka života závisí na mnoha faktorech: zdraví, životní prostředí, míra stresu a uspokojení základních potřeb, materiální blahobyt, špatné návyky atd.

Ti, kteří se dožívají dlouhého věku, mají specifické zvyky a chování. Rovněž bývají ve velké míře zástupci těchto znamení zvěrokruhu:

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha se vyznačují fyzickou i psychickou odolností, což je, jak známo, jeden ze zásadních předpokladů dlouhého dožití. Kozoroha vidíte věčně v pohybu. Jsou to aktivní a temperamentní lidé. Na jednu stranu to jsou workoholici, na druhou ale jim práce často bývá i koníčkem.

Kozorozi navíc milují pohyb, takže si udržují štíhlou postavu. Za to je doktoři zcela určitě pochválí. Chodí k nim totiž pravidelně. Vlastně se dá říci, že jsou mistři v preventivních prohlídkách. I díky tomu zažehnají jakýkoliv zdravotní problém už v zárodku.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býk potřebuje ke spokojenému životu stabilitu a pohodu. Víte, proč žije dlouho? Protože se bojí rizika, takže je velmi opatrný a chová se rozvážně. Nedělá žádné unáhlené kroky, které by ho přivedly do stresové situace, a nebezpečí obchází obloukem.

Býci, tedy hlavně ženy, se rovněž starají o své tělo. Nejenom, že se snaží udržovat v kondici pohybem, ale také si nezapomenou pravidelně dojít na masáž, navštěvují fyzioterapeuta, nutričního poradce a dopřávají si wellness procedury.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Životním úkolem znamení Vah je vytvářet kolem sebe harmonii a žít v míru se sebou i se světem. Ke klidnému životu potřebují stabilitu, a to zejména v osobní rovině. Váhy jsou diplomaté, konflikty zhášejí ještě dřív, než začnou. I proto je v jejich životě stresu jako šafránu, a to je pro dlouhé dožití jenom dobře.

Také zástupci tohoto znamení pečují o své zdraví a vzhled. Opět to má co dělat s jejich harmonickou mantrou. Jakmile se v jejich těle cokoli vychýlí z rovnováhy, okamžitě to řeší. Že preventivní prohlídky dodržují téměř na měsíc přesně, asi nemusíme dodávat.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Tak trochu akurátní znamení Panny se o své zdraví stará přesně jako podle tabulek. Panny pravidelně navštěvují lékaře, dodržují jeho doporučení, tedy sportují a dodržují zdravý jídelníček. Protože mají všechno dobře naplánované, celkem úspěšně se vyhýbají i stresu.

Obecně tihle lidé vypadají mladší než na svůj věk. Rádi totiž investují nejenom do svého zdraví, ale také vzhledu. Kromě zdravotní péče se tak nevyhýbají ani různým zkrášlovacím zákrokům, ovšem vždy s mírou.

Zdroje: horoscope-daily-free.net, www.kaipkada.lt