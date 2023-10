Rozhodně vás nechceme děsit. Pokud však tento test zkusíte, zjistíte, jak dlouho budete žít. Nebo to, že je na čase se začít hýbat. Málokdo získá plný počet bodů. Vyzkoušejte to také.

Než bude pozdě

Pohyb je nedílnou součástí našeho života. Tedy měl by být. Pokud ho nemáme dostatek, jistě se to brzy projeví na celkovém zdraví. Nevěříte? Pak na nic nečekejte a zkuste si náš jednoduchý test. Odhalí, jak dlouho budete pravděpodobně žít.

Test na první pohled není složitý. Stačí se posadit na zem do tureckého sedu a bez pomoci rukou se pokusit postavit. Praxe je však o dost složitější, než si myslíte.

Tento test, známý také jako "sedání a zvedání“, sestavil brazilský lékař Claudio Gil Araújo. Araújo prováděl výzkum v oblasti cvičení a sportovní medicíny, jehož výsledkem byla predikce úmrtnosti u lidí středního věku.

Od té doby se test pravidelně objevuje v médiích a na internetu a pokaždé v mnohých z nás vzbudí nejen obavy ze smrti, ale také potřebu začít se konečně hýbat. Podle Araúja totiž dokonale odhalí, jak dlouho budeme žít.

Pravidla testu

Araújův test vyžaduje, aby každá testovaná osoba ve stoji nejprve překřížila nohy a poté pomalu přešla do sedu na podlaze. Poté nastává ta horší část. Je potřeba se opět zvednout. Má to však jeden důležitý háček.

Každý, kdo chce testem úspěšně projít a zjistit, jak dlouho bude žít, nesmí při zvedání použít ruce. Jediné, co k postavení musí stačit, je síla vykonaná nohama. To se však snadno říká, ale hůře praktikuje.

Pokud se zvládnete ze sedu na podlaze postavit, pouze s pomocí nohou, tj. bez opory horní části těla, získáváte plný počet bodů. Celkově tedy 10 bodů, z nichž 5 bodů jste získali za sednutí a 5 dalších bodů za postavení. Pokaždé, když si ale vypomůžete horní polovinou těla a dotknete se země, jeden bod ztrácíte.

Doktor Araújo zkoumal více než 2000 dospělých osob ve věku od 51 do 80 let po dobu přibližně 6 let. Zhruba 160 z nich za tu dobu zemřelo. Jen dva z těchto zemřelých však měli skóre 10 bodů. To podle Araúja poukazuje na nutnost se neustále hýbat.

Riziko úmrtí je podle Araúja u lidí, kteří nemají dostatečné množství pohybu, pětkrát až šestkrát vyšší než u těch, kteří se pohybu věnují pravidelně. „Udržovat vysokou úroveň tělesné flexibility, svalové síly, koordinace a poměru výkonu k tělesné hmotnosti je důležitým aspektem k vykonávání běžných denních činností. Má to však vliv také na délku našeho života,“ uvedl Araújo.

Araújův test je dobrým ukazatelem síly spodní poloviny těla a schopnosti udržet rovnováhu. S přibývajícím věkem je nepostradatelným ukazatelem kvalitního života. Staří lidé, kteří mají dostatečnou svalovou sílu a disponují pružností, snižují pravděpodobnost případného pádu a neblahých následků. A podle Araúja jsou právě pády hlavní příčinou úmrtí lidí nad 65 let.

