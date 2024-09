Externí autor 11. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Při pohledu na fotky Dády Patrasové z mládí není divu, že se jí dvořily zástupy mužů. Jedním z nich byl také slavný herec Alain Delon, který jí vytrvale nadbíhal a posílal jí do hotelu květiny.

Herečka Dáda Patrasová platila v osmdesátých letech za sexsymbol. Dostávala pravidelně role potvor, femme fatale, ale i chytrých a vtipných princezen, které rozhodně nečekaly na záchranu.

Z toho důvodu o ní snila řada mužských fanoušků, ale i kolegů z umělecké branže. V polovině osmdesátých let vyrazila do Paříže, kde měla téměř rok natáčet seriál. A právě tam se poprvé setkala s Alainem Delonem.

Tmavovlasá kráska na něj udělala velký dojem. Tak moc, že jí na místě vysekl několik komplimentů a následně jí do hotelu nechal posílat květiny. Následovala také společná večeře v hotelu.

Alain Delon jí nepřipadal vůbec namyšlený

Dáda Patrasová se nechala slyšet, že na toto setkání i po letech moc ráda vzpomíná. „To shledání bylo náhodné a bylo to velice milé,” sdělila s úsměvem pro Extra.cz a doplnila, že nejvíce ocenila fakt, že Delon si v její přítomnosti na nic nehrál a rozhodně nepůsobil namyšleně.

„U něj nefugovalo takové to hrát si na hvězdu, protože on už tou hvězdou v té době byl a jednak byl velmi přirozený a skromný člověk. Měla jsem pocit, jako bych se setkala s kamarádem,” vysvětlila umělkyně.

Během večeře v luxusním hotelu se Alain Delon snažil chovat co nejvíce svůdně. Jeho cíl byl jasný, velmi pravděpodobně toužil s Dádou Patrasovou strávit noc. Proto vytasil všechny zbraně.

Smyslně srkal ústřice

U stolu ovšem prováděl něco, co by možná řadu lidí vyvedlo z míry. „Dodnes si vzpomínám, jak tehdy srkal ústřice a při tom na mě koukal tím svým magickým pohledem,” práskla na něho Dáda pro Blesk.cz. Nakolik to bylo skutečně smyslné, záleží na vkusu každého.

Pokud jde o Delonův cíl dostat Patrasovou do postele, k jeho smůle se mu to nepodařilo, a tak u večeře a flirtování také zůstalo. Herečka totiž v tu dobu neměla na muže ani pomyšlení.

„Na nějaké romantické zážitky se ptáte marně. Byla jsem poměrně čerstvě vdaná za Felixe. Těšila jsem se domů, stýskalo se mi po něm,“ svěřila se umělkyně.

Delon se dvořil také Dagmar Havlové

Dáda Patrasová nebyla jedinou českou herečkou, které se Alain Delon dvořil. V roce 1999 se s ním totiž díky manželovi Václavu Havlovi seznámila Dagmar Havlová. Herec na ní mohl oči nechat, a tak jí neustále nadbíhal a při každém setkání jí přinesl dárek.

„Dagmar je nejkrásnější první dáma na světě. Velmi krásná, úchvatná žena,” řekl o ní na tiskové konferenci. A nutno dodat, že také ona byla z jeho přítomnosti velmi nadšená.

„Alain Delon je nesmírně šarmantní, okouzlující a charismatický člověk. Velký herec a krásný člověk,” oplatila mu Dagmar Havlová jeho lichotky.

