Bruce Willis čelí rychle postupující frontotemporální demenci, která ovlivňuje jeho schopnost rozpoznávat blízké. Nedávná návštěva jeho bývalé manželky Demi Moore odhalila smutnou realitu, když ji herec nedokázal identifikovat.

S tím, že Bruce Willis už nikdy nebude hrát, se celý svět více či méně už smířil. Devětašedesátiletý Willis ukončil svou hereckou kariéru kvůli závažné nemoci. Tu nejprve lékaři diagnostikovali jako afázii, tedy onemocnění, které ovlivňuje schopnost mluvit a porozumět řeči.

Jenomže poté, co se hercův stav zhoršoval, přišla následně diagnóza nová. Nejedná se o afázii, ale o frontotemporální demenci. A to byl pro všechny naprostý šok. Legendární herec, kterého můžeme znát například z legendárního snímku režiséra Quentina Tarantina Pulp Fiction, který letos slaví třicet let, tak musel po dlouhém zvážení svou kariéru ukončit.

Za Willise mluví jeho rodina

Protože herec už není schopen komunikovat s veřejným světem, jeho pocity a stav tlumočí celá jeho rodina.

„Bruce vždy věřil, že bude svůj hlas ve světě využívat k tomu, aby pomáhal ostatním a zvyšoval povědomí o důležitých otázkách jak veřejně, tak soukromě. V hloubi duše víme, že kdyby mohl, chtěl by reagovat přitáhnutím pozornosti celého světa k těm, kteří se také potýkají s touto vysilující nemocí a s tím, jak ovlivňuje tolik jednotlivců a jejich rodin,“ psalo se v prohlášení pod kterým byla uvedena jména jak jeho současné manželky Emmy, tak i bývalé partnerky, herečky Demi Moore.

Frontotemporální demence je neléčitelná nemoc a v případě Bruce Willise postupuje údajně opravdu rychle. Jedním ze smutných příkladů je i to, že když za ním přišla na návštěvu jeho bývalá manželka Demmi Morre, se kterou byl herec třináct let a mají spolu tři děti, nebyl schopen ji poznat.

Podle webu Closer byla herečka tímto zjištěním zdrcená. Bruce si totiž nedokáže spojit její tvář a fakt, že to byla přes deset let jeho žena. Společně povili navíc tři dcery Rumer, Scout a Tallulah.

„Demi je v kontaktu s dětmi a Bruceovou manželkou Emmou Heming. Ale neměla tušení, že to s ním šlo tak hrozně z kopce. Jeho paměť vybledla. Když si Demi uvědomila, že ji nepoznal, zdrtilo ji to. Neměla tušení, že je na tom tak zle,“ cituje slova nejmenovaného zdroje výše uvedený web.

Je to jako prohraný zápas

Demi Moore, kterou můžete znát například z filmů Striptýz nebo Duch, udržoval herec i po rozchodu přátelské vztahy. Demi je tak i dnes nedílnou součástí celé rodiny, a dokonce se účastní i všech rodinných sešlostí a oslav.

„Víte, už jsem to řekla dřív. Ta nemoc je taková, jaká je. A myslím, že musíte reálně přijmout to, co to je,“ řekla už smířeně herečka v rozhovoru s Alinou Cho a dodala, že se člověk nesmí myšlenkami upínat jen na to, co bylo, ale také, jaké je to teď a vzít si z toho to nejlepší.

„Když se soustředíte na to, co bylo, myslím, že je to jako prohraný zápas. Ale když se držíte toho, kde je teď, je to moc krásné,“ uvedla dál Willisova exmanželka, které bohužel ani nic jiného než čerpat ze šťastnějších střípků současnosti, nezbývá.

