Téměř jako z filmu je životní příběh Dempseyho a Makepeacové, tedy jejich představitelů. Vytvořili nezapomenutelnou dvojici nejen v britském krimi seriálu, ale i krásný pár v životě, mezi kterým to stále jiskří už více než tři desítky let – Michael Brandon a Glynis Barberová.

Před „poldy“

Když se Michael Brandon a Glynis Barberová spolu objevili před kamerami londýnské LWT při natáčení třídílné řady Dempsey a Makepeacová (1984-1986) netušili, že bude osudové. Oba měli za sebou nevydařené tříleté manželství, oba se rozvedli v roce 1979. Na počátku jejich vztahu však byla taková – dá se říct – filmová zápletka…

Michael Brandon (*20. 4. 1945) se narodil v New Yorku, Glynis Barberová (*25. 10. 1955) je z jihoafrického Durbanu, studovala a žila v Londýně. Jak se před několika lety svěřila v televizním pořadu, o Američanech neměla valné mínění, a když jí řekli, že bude s jedním točit, měla z toho hrůzu. Prý ji utěšovali, že všichni nejsou stejní. Když se před natáčením setkala s Michaelem v Londýně, byl pro ni nejhorší noční můrou… „Byl strašně hlučný, vůbec jsem si nedovedla představit, jak s ním budu pracovat…“

Michael Brandon a Glynis Barberová se spolu objevili před kamerami v roce 1984

Michael si ji, tedy její fotku, našel před setkáním v časopise. Pomyslel si, že je moc krásná a že má jiskru. Prý si pod ní napsal: „Měj se na pozoru“ a ještě si to podtrhnul.

Vezmi si mě

Po první řadě se nesnášeli. Možná Glynis více jeho, než on ji. Považovala ho za naprostého šílence. Nicméně i on, jak vzpomínal, řekl režisérovi, aby se jí zbavili, „Pracujeme na tom, pracujeme…,“ odpověděl mu k jeho obrovské radosti. Pak se Glynis rozešla s přítelem a Michael ji pozval do divadla, ona jeho pozvání přijala. Jiskra přeskočila až později. Kdy, to neprozradili, ale něco se prostě stalo, cítili to oba… Během natáčení další řady spolu randili, po skončení seriálu se rozešli...

Glynis Barberová pochází z jihoafrického Durbanu, herectví studovala v Londýně na akademii Mountview Academy of Theatre Arts

Michael Brandon vystudoval herectví na American Academy of Dramatic Arts

Když Michael v roce 1989 natáčel v Paříži, zničený, zklamaný, že se s ním Glynis rozešla, aniž by věděl, co udělal špatně, setkal se tam se svým přítelem Larry Gelbartem, jak říká vynikajícím člověkem a skvělým spisovatelem, kterému vyprávěl celý svůj životní příběh. On se ho zeptal: „Chceš slyšet mou radu? Kup jí kytku a ožeň se ní… Není to konec světa, když se budeš mýlit.“ Když Michael přišel domů, zavolal Glynis do Londýna. „Vezmeš si mě?“ zeptal se jí. „Kdy?“ odvětila. „Hm, no…,“ zaváhal. „Žádné hm, no… Ne, ne… do konce roku!“

Na společné lodi

Na společnou plavbu životem se vydali 18. listopadu 1989. V roce 1992 se jim narodil syn Alexandr. I když jejich loďka neplula jen v klidných vodách a dostala se i do pořádných bouří, jejich pouto je tak silné, že nikdy nešla ke dnu. Oba vystudovaní herci mají za sebou řadu filmových a televizních rolí, Michael i na divadle.

Michael Brandon a Glynis Barberová v srpnu 2023

Kromě hraní se věnují charitativní činnosti a přispívají štědrými dary různým organizacím. Glynis navíc píše na téma zdraví, krása, a jak nestárnout. Ve svých 68 letech vypadá naprosto úžasně. Všech „zákroků“ pro krásu se děsí. Nesnídá, dá si dvě vydatná jídla denně, nejí obilniny a nedrží pitný režim – prostě během dne žádnou vodu nepije. I Michael vypadá na svá léta skvěle. Jejich elixírem mládí prostě musí být láska, které stálou jiskru dodávají bouřky, které pročistí manželské nebe...

