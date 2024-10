Externí autor 12. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Čtyřicet let uplynulo od chvíle, kdy se na televizních obrazovkách poprvé objevila nesourodá dvojice detektivů - elegantní britská šlechtična Harriet Makepeacová a drsný newyorský policajt James Dempsey. Jejich představitelé tehdy ani netušili, že jejich role přeroste v lásku. Co dělají dnes?

Když se Glynis Barber (68) a Michael Brandon (79) poprvé setkali na natáčení seriálu Dempsey a Makepeacová, rozhodně to nebyla láska na první pohled. „Michael byl skutečně hlučný. Když jsem přišla po natáčení domů ke svému tehdejšímu příteli, svěřila jsem se mu, že ten chlap je noční můra a netuším, jak s ním budu pracovat,“ vzpomíná Glynis v rozhovoru pro časopis Hello.

Jenže legendární televizní duo, které okouzlilo miliony diváků na celém světě, dnes žije v harmonickém manželství. A zatímco Glynis září mladistvým vzhledem, Michael přiznává, že čas se na něm podepsal.

„O své zdraví a duševní pohodu jsem začala pečovat před spoustou let. Tehdy se mi ještě lidé smáli, že jím organickou stravu, než se z toho později stal trend,“ vysvětluje herečka svůj skvělý vzhled. „A zaručenou věcí, kterou mohu všem doporučit, je cvičit. Dříve jsem chodila několikrát týdně do posilovny, teď už cvičím jógu a posiluji hlavně doma pomocí internetových fitness videí.“

Důraz na pohyb

Glynis zdůrazňuje důležitost pohybu v každodenním životě. „Sezení je novodobé kouření,“ varuje. „Když ráno vstanete, zacvičíte si a po zbytek dne už jen sedíte, je to pro vás opravdu špatné. Vstaň a jdi. Pokud vstáváš pro šálek čaje, aspoň se projdi po kuchyni.“

Stejně důležité je podle ní i duševní zdraví, které lze kontrolovat pomocí moderních technologií. „Každý den provádím dechová cvičení. Pomáhá mi to, obzvlášť když jsem ve stresu a také místo prášku na spaní. Pro vyčištění myšlenek využívám navíc meditace, které jsou snadno dostupné formou různých aplikací v mobilech nebo hodinkách.“

Stárnutí s grácií

To Michael je na tom trochu jinak: „Jsem jako vypelichaný kocour vedle téhle kočky,“ žertuje. „Ale víte co? Jsem na to hrdý. Každá vráska vypráví příběh a já jsem rád, že většinu z nich jsem získal po boku Glynis. Možná už nevypadám jako mladý detektiv Dempsey, ale uvnitř se stále cítím plný energie. A když se podívám na Glynis, vidím stejnou krásu, do které jsem se zamiloval před tolika lety.“

Od rivality k lásce

Seriál vznikl na popud diváků po úspěchu kriminálního seriálu Profesionálové. Oproti těm je humornější, i díky oběma nesourodým představitelům. Vzpomínáte si, jak se neustále špičkují? A také jste každý díl v napětí čekali, kdy si dají první pusu? Když se dvojice pouhé tři roky po ukončení natáčení vzala, fanoušci jásali. „Vždy jsme měli velmi vzrušující, vášnivý i poměrně nestabilní vztah. Ale naše láska byla naštěstí dostatečně silná, aby všechno překonala,“ přiznává Glinis.

35 let manželství

Letos v listopadu pár oslaví 35 let manželství. „Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí. S Glynis jsme toho spolu prožili opravdu hodně. Vychovali jsme syna Alexandra a prošli jsme si vzestupy i pády, jako každý pár,“ říká herec. „Náš vztah se v mnohém podobá tomu seriálovému. Jsme odlišní, ale to nás dělá silnějšími. Michael mě stále dokáže rozesmát stejně jako před čtyřiceti lety,“ doplnila Glynis.

