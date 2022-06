Spolu s vesmírem se rozpíná i čas, tvrdí vědci. Přijde den, kdy se zcela zastaví

Den kdy se zastavi cas

Umíte si představit tu úlevu, kdyby se čas zastavil? Zvláštní je, že místo představy úlevy z toho, že už nic neřídí naše životy, by zřejmě lidi pohltila panika. Jenže! Ono se to skutečně jednou stane. Ale kdo ví, zřejmě lidstvo už ani na Zemi nebude. Jak se totiž zdá, podle radikální teorie se čas ve skutečnosti zpomaluje, až se zcela zastaví.

Definice času je v podstatě jen teoretická a nikdo z nás ve skutečnosti neví, co to vlastně čas je. Přesto s ním měříme vše, včetně našich životů i každodenních akcí. Ale jak vlastně víme, že čas vůbec existuje a že je skutečný? Co když je to jen výmysl a výplod našeho mozku?

Teorie navrhuje, že vesmír se ve svém rozpínání nezrychluje, ale že se čas ve skutečnosti zpomaluje.

Nejasné chápání času

Čas naprosto ovládá naše životy a konání. Přitom čas nelze zachytit ani uvidět. I běh a délku našich životů ovládá čas. Nemůžeme se k němu vrátit, nedokážeme ho zastavit, i když právě této snaze věnovala spousta učenců i panovníků celý svůj život.

Jak nám osvětlil už Albert Einstein na počátku 20. století, času ale většinou nerozumíme a nedokážeme jej uchopit ani rozumět tomu, jak funguje. Navíc se vše ještě více komplikuje tím, že čas ve vesmíru nefunguje všude stejně, a navíc záleží i na tom, kdo ho pozoruje. Co máme na mysli?

Čas se zpomaluje

Profesor José Senovilla a jeho kolegové Marc Mars a Raul Vera přišli s myšlenkou se na čas podívat z jiné perspektivy. Zamysleli se nad tím, zda se vesmír ve svém rozpínání zrychluje, a napadlo je zkusit to, zda se naopak nezpomaluje či by se dokonce mohl zastavit.

Myšlenku uchopili z pohledu, že supernovy se od nás nevzdalují, ale naopak čas se zpomaluje, takže světlu trvá déle, než k nám dorazí. Vědci navrhují teorii, kdy se vesmír nachází uvnitř vícerozměrné "brány", která se vznáší ve vyšším rozměru prostoru. Čas je podle této teorie čtvrtým rozměrem, který pomalu degraduje na nový prostorový rozměr.

"Netvrdíme, že samotné rozpínání vesmíru je iluze. To, co říkáme, že může být iluzí, je zrychlování tohoto rozpínání - tedy možnost, že rozpínání zvyšuje a zvyšovalo svou rychlost."

"Až se čas jednou zastaví, vše bude navždy zamrzlé, jako snímek jednoho okamžiku," říká Senovilla. Podle této teorie za miliardy let čas přestane být časem. A naše planeta už bude v té době dávno pryč.

Časová osa metrické expanze prostoru, kde prostor, včetně hypotetických nepozorovatelných částí vesmíru, je vždy reprezentován kruhovými řezy.Zdroj: NASA/WMAP Science Team / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Když se čas zastaví…

Kosmolog Gary Gibbons z Cambridgeské univerzity tuto teorii ještě více rozvedl. "Domníváme se, že čas se objevil během Velkého třesku, a pokud se čas může objevit, může také zmizet - to je jen opačný efekt." Na video se podívejte zde:

Až se čas zastaví, nebudou existovat žádné hodiny, minuty nebo dokonce nanosekundy. Čas se však zpomaluje rychlostí, která je pro nás nepostřehnutelná. Tato teorie zároveň koresponduje s alternativním vysvětlením pozorování astronomů, podle nichž se vesmír rozpíná stále rychleji. Podle vědců pak galaxie nutí k rozpadu tzv. temná energie. Profesor Senovilla však tvrdí, že temná energie prostě neexistuje.

Tom, jak to však bude s úplnou zástavu času, se zřejmě nikdy nedozvíme. Proto si raději užívejme každou minutu.

