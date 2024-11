Přemýšleli jste někdy nad tím, jak váš život ovlivňuje datum vašeho narození? Podle numerologů však stačí i den v týdnu, ve kterém jste se narodili, a osud máte předem zpečetěný. Souvisí to také s vaší povahou.

Síla numerologie

Numerologie je věda, která nám dává nahlédnout do tajů naší povahy v souvislosti s datem našeho narození. To nejspíš všichni vědí.

Co už ale lidem tolik známé není, je, že stačí vědět den v týdnu, ve kterém jste se narodili, abyste rozkryli tajemství svých povahových rysů a zároveň zjistili, co pro vás má připravené váš osud.

Pokud byste rádi zjistili, jak na tom v tomto směru jste, zjistěte si den vašeho narození, a pak se o sobě dozvíte více. V našem článku si povíme, co pro nás jednotlivé dny v týdnu znamenají.

V případě, že jste se narodili v pondělí, jste velice citlivý člověk. Příliš se neřídíte rozumem, naopak na intuici nedáte dopustit. Emočně prožíváte každou minutu svého života. Stejně to ale máte s ostatními.

Příhody druhých vám buď vykouzlí široký úsměv, nebo jsou schopné vás rozplakat. Pokud jste se narodili v úterý, pak jste cílevědomí jedinci, kteří pro splnění cílů udělají naprosto cokoliv. Jdete si hlava nehlava za tím, o čem jste přesvědčení, že vám patří.

Povaha a osud

V životě vás čekají samé dobré věci. Jsou odměnou za vaši píli a svědomitost. V případě, že je dnem vašeho narození středa, pak jste člověk s excelentní schopností mluvit. Jste vynikajícím řečníkem, který si dokáže obhájit kde co.

Den v týdnu, ve kterém jste se narodili, o vás mnohé prozradí:

Zdroj: Youtube

Právě to vás předurčuje k úspěchům a splněným cílům. Pokud je dnem vašeho narození čtvrtek, pak jste lidé, kteří se za žádných okolností nenechají zlomit nepřízní osudu. Klacky hozené pod nohy berete jako způsob učení a možnost, jak se stát lepší verzí sebe samých.

V případě, že jste se narodili v pátek, jste lidé plní soucitu a empatie vůči druhým. Máte kladný vztah k umění jako je malba, sochařství nebo divadlo. V životě vidíte krásu v těch nejmenších maličkostech.

Právě to vás předurčuje k velkým věcem, protože vám nechybí potřebná pokora. V případě, že je dnem vašeho narození sobota, jste obrovský dříč.

Práce se nebojíte, naopak víte, že co si nevydřete, to vám nikdy samo nespadne do klína. Pracovitost spojená se spolehlivostí je tím, co vám otevírá všechny dveře, které se ostatním jeví jako zavřené.

Pokud jste se narodili v neděli, pak jste člověk s neochvějným charismatem. Na lidi působíte magnetickou přitažlivostí. Rádi vám naslouchají a chodí si k vám pro rady. Jste rozený vůdce, který ví, co od života chce a nebojí se za tím jít.

Zdroje: collective.world, timesofindia.indiatimes.com, astrotalk.com