Jak si odstraňovaly ženy v historii ochlupení: Mnohé metody byly drastické

Natálie Borůvková

Depilace z dávných dob

Foto: popokoko-nyanya / Shutterstock

Pokud jste si mysleli, že odstraňování nežádoucího ochlupení je poměrně novou záležitosti, pak opak je pravdou. Ženy se totiž svých chloupků zbavovaly již tisíce let zpátky.

Nejstarší záznamy o odstraňování chloupků pocházejí ze Středomoří a Orientu a jsou datovány zhruba 4000 až 3000 př. n. l.

Pinterest

Historie odstraňování chloupů

Již tehdy se ženy svých chloupků zbavovaly, protože jim přišly nevzhledné. Míchaly si sulfid arsenitý, pálené vápno, škrob a vodu a vytvářely jakousi depilační pastu. V egyptském lékařském textu "Papyrus Ebers" z doby kolem roku 1500 př. n. l. je uveden další recept na depilaci, který sestává ze spáleného lotosového listu, želvího krunýře a hrošího tuku.

Mezi další starověké metody depilace patřily bronzové břitvy, pemza, vosk a dokonce i primitivní pinzeta. Ve starověkém Řecku a Římě bylo v módě úplné odstranění chloupků. Ve středověké Evropě se depilace zaměřovala také na obličej. "In" byla totiž móda vysokého čela, která se udržela až do konce 18. století. Právě ta přiměla většinu žen, aby svá čela lehce prodloužila, a to alespoň o jeden centimetr. Přiměřeně zvedlá linie tak vedla ženy k tomu, že se zbavovaly nejen ochlupení, ale také vlasů, což mnohdy znamenalo poměrně bolestivé úkony.

Drastické metody jako denní chléb

K oblíbeným metodám patřilo holení, vytrhávání nebo nanášení náplasti z nehašeného vápna. Ta se následně nechala zaschnout a poté se strhla. To s sebou kromě chloupků mnohdy vzalo i horní povrch samotné pokožky.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Bez povšimnutí nezůstalo ani obočí, o které ženy pečovaly především jeho vytrháváním či kompletní depilací a následnou substitucí chloupkami z myšího kožíšku. Aby se zamezilo růstu chloupků či se jejich růst alespoň zpomalil, používaly ženy ořechový olej.

Ti, jež nedisponovali takovým majetkem a byli z nižších vrstev společnosti, si bohatě vystačili s depilací ze sušeného kočičího trusu a octa. Ta sice fungovala, ale šlo o zapáchající a pravděpodobně ne zcela příjemnou metodu, jak se nežádoučího porostu zbavit.

Severoameričtí lékaři v polovině 19. století vyzkoušeli řadu škodlivých postupů v marných pokusech o trvalé odstranění ochlupení. Patřilo k nim například zavádění jehel namočených do kyseliny sírové, vstřikování kyseliny karbolové přímo do folikulu nebo rychlé otáčení ostnaté jehly ve folikulu. Nejčastějšími následky pak byly bolest a jizvy.

Oblíbenou metodou pozdějších let byla elektrolýza. Vynalezl ji v roce 1875 lékař Charles Michel ze St. Louis. Šlo o první úspěšnou metodu odstranění chloupků, která byla trvalá. Proces funguje tak, že se pomocí elektrického proudu ničí vlasové kořínky. Nejnovější technologií při odstraňování chloupků je elektrické zařízení, které chloupky uchopí buď do rotující cívky, nebo do gumového válečku a vytáhne je.

Z těchto metod se do dnešní doby zachovala depilace voskem a klasické holení. To se však provádělo břitvou a bylo tak poměrně riskantní až do chvíle, než Američan Gillette v roce 1895 vynalezl žiletku.

Dnes je možností nepřeberně mnoho a je na každé ženě, jakou si zvolí.

Zdroje:

www.historyundressed.com

www.elle.com

asmoothlife.com