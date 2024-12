Staré fotky mají své kouzlo. I přestože jsou často černobílé a nekvalitní, dokážou v sobě uchovat neopakovatelnou atmosféru minulosti, vyvolat vzpomínky a přiblížit příběhy dávno zapomenutých časů. Ty však někdy mohou působit až děsivě.

Prohlížet si album starých fotografií patří mezi oblíbenou rodinnou kratochvíli. Uživatelka sociální sítě Reddit s přezdívkou r/WTF nepatří mezi výjimky. Když si ale jednou se svými rodiči prohlížela snímky babičky a dědečka, místo radostné nálady ji pohltil mrazivý pocit.

Fotografie vypadá na první pohled jako obyčejná momentka. Mladý pár sedí na louce a vyhřívá se na slunci. Plavky a pohozené oblečení napovídá, že jsou na koupališti. Pohodovou atmosféru vytváří i jejich nesmělý úsměv.

Žena chtěla otočit stránku albumu, když ji na poslední chvíli něco zarazilo. Na paži svého dědečka spatřila ruku. Nejdřív ji napadlo, že se ho dotýká babička, při bližším zkoumání si ale uvědomila, že to tak není.

Ruka na fotografii

Dlaň s prsty vypadají, jako kdyby se tam ocitly náhodou. Děsivé navíc je, že muž má zcela klidný výraz a cizí dotyk ho vůbec neznepokojuje. To v jeho vnučce vyvolalo otázku, zda ho cítil. „Co když šlo o ducha,” říkala si sama pro sebe. Rozhodla se proto, že fotografii zveřejní na internetu a zeptá se, co si o tajemném jevu myslí ostatní uživatelé.

„Zdá se mi, jako kdyby za tvým dědou někdo seděl, nechtěl být v obraze, ale zapomněl, že jde vidět jeho ruka,” napsal jeden z přispěvatelů. S tímto tvrzením souhlasí i další lidé.

„Hned za tvým dědečkem je člověk. Vidím jeho čelo, vlasy a za dlaní je loket a předloktí,” chlubí se svým postřehem uživatel s přezdívkou Blixnstraten. Další diskutují je přesvědčen, že to, co ostatní označují za loket, je ve skutečnosti levé koleno tajemné osoby.

Tajemná osoba

Objevily se však také spekulace, proč se někdo za dědu schovával. Podle některých nebyl jen stydlivý, ale byl navíc nahý nebo byl například za školou. Jiní uživatelé jsou ale přesvědčení, že šlo opravdu u ducha.

„Materiál z filmu fotoaparátu ho prozradil. To, že o něm nikdo nevěděl napovídají výrazy tvých prarodičů. Kdyby se za tebe někdo schovával, smála by jsi se, co to provádí,” píše diskutující s přezdívkou „Html”.

Pravdu se vnučka od svých prarodičů bohužel již nedozví. Fotografie její rodiny jí však připomíná, že někdy nejsou věci takové, jak se na první pohled zdají.

