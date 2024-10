Bylo 15. století př. n. l. Starověký účetní seděl nad hliněnou tabulkou a pečlivě do ní zaznamenával rozsáhlou objednávku na 200 dřevěných stolů, židlí a podnožek. Určitě netušil, že za 3 500 let budou z jeho zápisu archeologové nadšení a označí ho za jednu z nejstarších účtenek v historii lidstva.

Hliněná destička, na svou dobu zcela obyčejný předmět, totiž nabízí mimořádný pohled na obchodní praktiky ve starobylém městě Alalakh, kdysi rušné metropoli dávno zapomenutého království Mukiš v dnešní turecké provincii Hatay.

Archeologové ji objevili při restaurátorských pracích po sérii zemětřesení, která v únoru 2023 zdevastovala jižní Turecko a severní Sýrii. Stala se tak zároveň symbolem úsilí o zachování kultury.

Tabulka ležela před branou města a na první pohled připomínala obdélníkový oblázek. I přestože klínové písmo bylo zanesené prachem, ukázalo se, že je ve výborném stavu a má jen pár povrchových škrábanců.

Hliněná tabulka

Po vyčištění archeologové odhalili, že drobný artefakt o délce 4,06 cm, šířce 3,56 cm a tloušťce kolem 1,3 cm, vážící 28 gramů, je administrativní text se seznamem dřevěného nábytku.

Zdá se, že nově objevená účtenka je napsána v akkadštině, vymřelém semitském jazyce, kterým se mluvilo ve starověké Mezopotámii. K jejímu záznamu se používalo klínové písmo, vyvinuté před asi 5 500 tisíci lety. Text vznikl vtlačením rákosových per do hlíny.

Dekódování textu ale není podle odborníků jednoduché. „Během překladu kombinujeme induktivní a deduktivní uvažování,” vysvětluje Lauinger. „To znamená, že zohledňujeme historické údaje spolu s nově dostupnými fyzickými důkazy.”

Tzv. aha moment přišel ve chvíli, kdy vědci porovnali malou skupinu hliněných tabulek dokumentující práci nábytkářské dílny, která byla objevena ve 30. letech minulého století, s novým nálezem. Byly velmi podobné.

Starověká účtenka

„Zatím netušíme, zda se jednalo o zakázku na výrobu, nebo potvrzení jejího dodání,” přiznává profesor asyriologie na Johns Hopkins University Jacob Lauinger. „Doufáme ale, že tabulka nám poskytne novou perspektivu při pohledu na ekonomické struktury a státní systém pozdní doby bronzové,” dodává.

V případě, že by šlo o jednu velkou zakázku, mohlo by to znamenat, že nábytek byl určen pro nějakou zvláštní příležitost, například královský sňatek nebo náboženský svátek. V tom případě by tato událost mohla být zaznamenaná i v jiných historických dokumentech. Mohlo by však jít také o výrobu na export.

I přestože se může zdát, že hliněné tabulky jsou ve srovnání s jinými archeologickými nálezy nudné, není tomu tak. Poskytují totiž bohatý zdroj informací o daních, výměně zboží a dokonce o ekonomickém a zemědělském bohatství regionu.

