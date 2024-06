Externí autor 29. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

O kořenech tohoto slavného seriálového detektiva kolují po světě různé zvěsti. Někde se tvrdí, že jsou v Rusku, někde v Itálii a někde se píše, že dokonce v jednom městě v bývalém Rakousko-Uhersku, tedy v Česku. Jednalo se totiž o Kadaň. Pojďme se dopátrat, o kterého hollywoodského herce šlo.

Psal se rok 1880, kdy se do Kadaně přestěhovali manželé Jakob a Hermina Hellerovi. Měli spolu devět dětí. Bohužel Hermina brzy zemřela, a to v pouhých devětačtyřiceti letech, a tak se Jakob, což nebylo v té době nic neobvyklého, velmi rychle znovu oženil a za svou choť pojal Camillu Steiner. Tihle dva měli doma pěkně veselo, protože kromě Jakobových devíti dětí z manželství s Herminou, měla Camilla ještě sedm svých. Dohromady bylo dítek tedy šestnáct.

Ne všech šestnáct dětí se dožilo vysokého věku nebo šťastného života. Hellerovi byli totiž židovského původu, a tak se bohužel spolu s jejich osudem skloňují i slova holocaust a koncentrační tábor. Jedním z dětí, které se ovšem osudu vzepřely, byla Rosa Heller, kterou Jakob povil s první ženou Herminou.

Zdálo se, že pro třiadvacetiletou neprovdanou dívku toho v Kadani není mnoho přichystáno, a tak se rozhodla vzít to málo, co měla našetřeno a přesunout se do Německa. To ale nebyla její cílová destinace, chtěla za velkou louži do Ameriky. Tehdy nebylo zvykem létat jako dnes, tudíž Rosa se vydala parníkem, který nesl název „Columbia“. Mluví se ale také o tom, že to mohl být parník s příhodným názvem „Bohemia“.

Velký americký sen začal v Bronxu

Po úspěšné plavbě se usídlila v New Yorku ve čtvrti Bronx. Pracovala, kde se dalo, a jak mohla. Potkala zde dokonce i muže, za kterého se konečně provdala. Jmenoval se Peter Hochhauser a společně se přestěhovali na Manhattan. Peter byl mimochodem původem ze slovenského Bardejova.

Rosa a Peter měli čtyři děti, z nichž dospělosti se dožily pouze tři. Jejich nejstarší dcera Madelyn se později provdala za obchodníka židovského původu. Jmenoval se Michael Peter Falk. Michael byl údajně zas původem Rus, nebo Polák. A jednoho dne se Madelyn a Peterovi narodil synek. Bylo to 16. září 1927 a chlapec dostal jméno po tatínkovi. Peter.

Jméno Peter Falk už je nyní známé asi všem. Ačkoliv role slavného policejního inspektora nebyla pro Petera Falka jediná v jeho kariéře, je to rozhodně ta, která jej proslavila a kterou mu už nikdo neodpáře. Na první dojem natvrdlý, zmatený, někdy (pořád) trochu otravný poručík v béžovém baloňáku, co má psa, který se jmenuje Pes, a manželku, kterou nikdy nikdo neviděl, zůstane už navždy spojený s tváří Petera Falka.

Jméno poručíka podle přezdívky od matky

Legenda praví, že ani poručíkovo jméno, tedy „Columbo“, nevzniklo úplně tak náhodou. Peterova maminka Madelyn svému synkovi prý jako malému říkala „Columbo“, což odkazovalo na název lodi (Columbus), kterou kdysi ona sama cestovala do Evropy, když pátrala po svých předcích.

Peter Michael Falk zemřel 23. června 2011 v Los Angeles. Za svůj život byl nominovaný na Oscara, ceny Emmy i Zlatý glóbus, který se mu podařilo v roce 1973 získat.

