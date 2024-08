Snad každý někdy snil o tom, že žije v paláci a pyšní se titulem „princ" nebo „princezna". Pro děti, které se narodily do britské královské rodiny, se stal sen realitou. Jsou tak pod drobnohledem nejen médií, ale také umělců, již se snaží odhadnout, jak budou vypadat, až vyrostou.

Chodí do těch nejprestižnějších školek a škol, kde se potkávají především s ratolestmi z tzv. lepších rodin. Pečlivě plánován je také jejich volný čas. Důraz je navíc kladen na jejich bezpečnost.

O normálním dětství tak nemůže být řeč. Přesto je jejich výchova volnější, než jakou si pamatuje dnešní panovník Velké Británie Karel III., bývalý princ Charles.

Ten v dokumentu pro BBC vzpomínal, že jeho matka, královna Alžběta, byla tak zaneprázdněná pracovními povinnostmi, že ho vychovávaly hlavně chůvy. Nesměl prý dávat najevo emoce a tabu byly jakékoliv vylomeniny.

Občasná bezstarostná zábava byla do královské rodiny vnesena až díky princezně Dianě. „Respektovala, že musí zachovávat určitá pravidla, ale zároveň si s námi uměla užít legraci,” zavzpomínal princ William.

Následníci trůnu

V jejích šlépějích jdou i její synové. Jejich děti jsou však spíše prezentovány na oficiálních fotografiích ze společenských akcí a před paparazzi jsou chráněny. Zároveň jsou podle odborníků již připravovány na své budoucí role ve společnosti.

Například nejstarší syn Williama a Kate, princ George, který nedávno oslavil své jedenácté narozeniny, se již co nevidět bude zapojovat do charitativních aktivit rodiny. A jak to tak vypadá, bude středem pozornosti. Vyrůstá z něj totiž docela fešák.

Navíc, jak ukazují kreativci z webu Cosmetify, vzhled hollywoodské hvězdy u něj přetrvá. Podle počítačové simulace bude mít ostře řezanou čelist, souměrný nos a blonďatou kštici.

Do krásy vyroste také princezna Charlotte, jíž je letos devět let a v Británii patří mezi dětskou módní ikonu. Umělci tak předpokládají, že až ji bude 25 let, zažije rebelské období. Vyobrazili ji tak s načerno obarvenými kratšími vlasy a tmavým make-upem.

Třetímu potomkovi Williama a Kate, princi Louisovi, je nyní šest let a je prý nejvíce podobný svému otci, který není považován za velkého krasavce. Až malý chlapec vyroste, měl by prý počítat s řídnutím vlasů a buclatými tvářemi.

Další děti

Mezi nejmladší zástupce britské monarchie patří děti prince Harryho, vévody ze Sussexu a jeho manželky Meghan, kteří se v roce 2020 rozhodli odstoupit ze své role seniorních členů královské rodiny, přestěhovat se do USA a co nejvíce si chránit své soukromí.

Fotografie svých potomků tak téměř nezveřejňují. Odborníci ale předpokládají, že pětiletý Archie Harrison je spíše podobný na Harryho a zdědil nejen jeho blízko posazené oči, ale také zrzavou kštici. Díky Meghan bude navíc disponovat buclatým nosem. Ve svých jednadvaceti letech tak nebude zrovna lamačem dívčích srdcí.

Jak vypadá dcera slavného páru, Lilibet ze Sussexu, je velkou záhadou. I přestože má letos již tři roky, Meghan a Harry její soukromí pečlivě střeží.

Jak se slavní následníci trůnu změní v dospělosti? Podívejte se do galerie.

Zdroje: www.denik.cz, www.cs.wikipedia.org, www.cosmetify.com, www.mirror.co.uk, www.dailymail.co.uk