Jak by se vyvíjeli lidé, kdyby přesídlili na Mars: Přestali by vypadat jako lidé

Lidé narození ve vesmíru by měli abnormálně velkou hlavu

Foto: andreonegin / Shutterstock

Vědecká studie předpokládá, že děti, které by se narodily ve vesmíru, by nemusely být „plně lidské“, což znamená, že by měly v první řadě obří hlavy. Kromě jiných komplikací, jimiž by byl porod v kosmu provázen. Vzhledem k tomu, že se ale v blízké budoucnosti počítá s osídlením vesmíru, tento problém bude muset být vyřešen. Co by se totiž mohlo stát s lidmi, kdybychom se rovnou přesídlili do mimozemského domova. A jak by vypadal vesmírný porod ve stavu beztíže?

Scott Solomon, evoluční biolog, se zaměřil na studium toho, co by se mohlo stát s naším druhem, až se usadíme na Marsu nebo kdekoli jinde. A přišel se závěrem, že kdybychom nepodnikli určité kroky, lidští kolonisté by už vůbec nebyli lidmi. „Lidé žijící ve vesmíru by se mohli vyvinout natolik odlišně od lidí na Zemi, že bychom je považovali za jiný druh," tvrdí vědec.

Již brzo zjistíme, jak to bude s vesmírnými porody. Ač tento plán nyní zní jako logistická noční můra, brzy bude zřejmě realitou. Umíte si představit, že se lékaři snaží aplikovat epidurální anestezii v nulové gravitaci, zatímco se kolem kapsle vznášejí kapky tělesných tekutin?

Na to, jak by to vypadalo, kdybyste se narodili na vesmírné stanici, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak by vypadal člověk žijící po generace mimo Zemi?

Život ve vesmíru by zřejmě vedl k řadě evolučních změn v lidské rase. Solomonovo tvrzení je podmíněno i mnoha známými skutečnostmi, například, že prostředí s nízkou gravitací ve vesmíru snižuje hustotu kostí. Následkem toho by si matka při přirozeném porodu například mohla způsobit zlomeninu pánve. A jaké je řešení? Hromadné císařské řezy. S tím by se ale asi většina žen neztotožnila.

Pokud bychom nepřišli na jiný způsob, pak by se zřejmě porod císařským řezem stal pro vesmírné badatele normou. Protože by se dítě ředilo přirozenou cestou a nemuselo by procházet úzkými porodními cestami, jedním z následků by pak byly extrémně veliké hlavy.

A nejen to. Kromě obrovských lebek by pak naši potomci narození ve vesmíru měli i nové typy kožních pigmentů. Například pigment melanin chrání naši kůži před ultrafialovým slunečním zářením na Zemi, což by mohlo znamenat, že budoucí generace žijící mimo Zemi se vyvinou tak, že budou mít jinou barvu kůže. Čím více melaninu máme, tím tmavší je naše kůže. U lidí žijících ve vesmíru by se tak časem mohla vyvinout tmavší pleť.

Jak budou vypadat lidé za 1000 let?Zdroj: esb professional / Shutterstock.com

Velké hlavy, barevní lidé – to vše v letu!

Pokud by lidé rodili ve vesmíru, velkou roli by hrál i stav beztíže. Porody by vypadaly zcela jinak, proto bude potřeba, aby vědci našli cestu, jak vesmírné porody praktikovat. V tuto chvíli žádná žena ve vesmíru nerodila a pokusy jsou prováděny na jiných těhotných živočiších. Vědci studovali ve vesmíru například salamandry, ryby a krysy, ale ne člověka.

I když do vesmíru již cestovalo více než 60 žen, žádná z nich nebyla během cesty těhotná, natož aby zde rodila. V plánu to však jednoznačně je, navíc ani ne v tak vzdálené budoucnosti. Lidstvo hojně hovoří o vesmírných koloniích a městech na Marsu, kde by měli lidé vést plnohodnotný život. Porody i děti narozené mimo Zemi pak budou něčím naprosto obvyklým.

První vesmírný porod - 2024

V prostředí s nízkou gravitací a bez pomoci gravitační síly Země by byly porody pro matky daleko obtížnější a některá rizika těhotenství by byla mnohem větší než na Zemi.

Dle současných znalostí víme, že astronauti ztrácejí 1 až 2 % hustoty kostí za každý měsíc strávený ve vesmíru, což by bylo obzvláště znepokojující pro porod, protože by se při něm, jak jsem již řekli, mohla zlomit pánev. Ve skutečnosti lékaři doporučují ženám s křehkými kostmi, aby se přirozenému porodu zcela vyhnuly.

První mimozemský porod je nyní plánován již na rok 2024 a plánuje jej start-up SpaceLife Origin. Vesmírný porod bude vrcholem programu Missions Program 2020-2024. Dítě přijde na svět na palubě kosmické lodi umístěné 400 kilometrů nad Zemí.

Egbert Edelbroek, ředitel pro strategii a inovace společnosti, tvrdí, že lidstvo musí vyřešit rozmnožování mimo Zemi, pokud někdy doufá v kolonizaci jiných světů. Rozmnožování se ve vesmíru je proto naprostou nutností. Do vesmíru by proto měla být vyslána těhotná dobrovolnice a tým lékařů na 24 až 36 hodin trvající misi, během níž žena porodí. Se vzpourou mnoha lidí, stoupenců etického kodexu, se přitom počítá. Jiná cesta, jak se dostat k osidlování planet, však není.

