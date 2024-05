Externí autor 31. 5. 2024 clock 3 minuty

Stala jste se maminkou a ráda byste věděla, jaký člověk z vašeho malého křehkého miminka vyroste? Pokud se vám děťátko narodilo v jednom z následujících tří znamení horoskopu, máte ohromné štěstí. Porodila jste skvělou výjimečnou bytost.

Každý rodič si přeje pro své dítě to nejlepší. Všichni bychom chtěli, aby se náš potomek měl dobře, byl úspěšný v práci, osobním životě, dosáhl úspěchu v tom, co ho jednou bude bavit. Víte, že některá znamení zvěrokruhu dávají svým zrozencům do vínku vlastnosti, které je předurčují k tomu, aby se stali výjimečnými?

Podívejte se na tři nejznámější znamení, která se svým nositelům postarají o výjimečný život. A pokud mezi nimi nenajdete to, které patří vašemu děťátku, nic si z toho nedělejte. I tak z něj může vyrůst zajímavý, ale hlavně poctivý a čestný člověk.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Jestli chcete úžasného individualistu, rozhodně by to měl být Vodnář. Tohle dítko bude nezávislé už od kolébky a jeho život povede roztodivnými cestičkami. Rozhodně byste se z něj neměli snažit udělat třeba účetního, jelikož by zhynul nudou. Spíš se smiřte s tím, že z něj bude humanitární pracovník, aktivista nebo třeba spisovatel.

Vážené maminky, nechtějte tohle dítě nasoukat do líbivě strukturovaných oblečků, pro Vodnáře je v oblékání důležitá již zmíněná individualita, a také pohodlí a barvy. Jeho módní kreace vás mnohdy budou přivádět k šílenství, ale vězte, že se tím pro své okolí stane nezapomenutelným.

Velkým plus jsou povahové vlastnosti Vodnáře. Je nejenom dobrosrdečný a je s ním legrace, ale také nesnáší faleš, kterou umí docela rychle prokouknout. Počítejte s tím, že vaše dítě bude bavit davy, protože Vodnáři jsou neuvěřitelně komunikativní, tedy když chtějí. Svým postojem a nekonvenčním chováním je to přesně ten člověk, který udává trendy.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Jestli si právě teď říkáte, jak se asi projevuje malé dítě pod znamením Lva, tak vám připomeneme, že to je takový ten typický malý uličník se sklonem k předvádění. V dospělosti je pro něj definující nadčasové oblečení a nutno dodat, že i kluci, potažmo muži nejsou spokojení jen tak s nějakými módními kousky. Důvod je nasnadě. Potřebují vyniknout, milují obecenstvo, protože jsou baviči.

To je jedna stránka Lva. Ale rozhodně byste měla vědět, že z vašeho Lvího miminka vyroste hrdý člověk, který má pro strach uděláno. Je to celoživotní optimista, kterého mají ostatní rádi pro jeho věčný úsměv na rtech.

Až váš syn nebo dcera budou bránit spolužáky nebo kamarády ve školce, uvědomte si, že si na svět přinesli smysl pro spravedlnost a odpor k bezpráví.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Dopřát svému dítěti, aby se narodilo pod šťastnou planetou Jupitera chce opravdu dobrý výpočet, takže nám nezbývá, než gratulovat. Můžete si být jisti, že s jejich veselou a optimistickou povahou je bude mít rád každý. A kdo ne, toho Střelec ukecá, protože je skvělý mluvka, v dospělosti pochopitelně motivátor.

Vaše dítě se v životě neztratí, protože je komunikativní, jak jsme právě naznačili, bude mít kolem sebe spoustu přátel. Ti ocení nejenom jeho dobrosrdečnou povahu, ale také spontánnost. Proto, až mu budete telefonovat, že si u vás večer něco zapomněl, nedivte se, že se vám ozve z letiště, protože se zrovna rozhodl letět s kamarádem bůhvíkam.

Zdroje: www.prosieben.de www.eltern.de