Natascha Kampusch nebyla jediná: Příběhy dalších unesených dětí

Případy ztracených dětí mívají vedle šťastných a tragických konců také konce otevřené. Rodiče snad neznají trýznivější pocit, než když netuší, jaký osud jejich dítě potkal. Zároveň ale pořád existuje naděje, že svého potomka jednoho dne spatří živého a zdravého, jako se to stalo v následujících příkladech.

Jaycee Lee Dugard

Případ Rakušanky Nataši Kampusch u nás určitě každý zná. Velmi podobný příběh se odehrál téměř o dekádu dříve ve Spojených státech, kde manželský pár Phillip a Nancy Garridovi unesli teprve jedenáctiletou dívku Jaycee Lee a věznili ji v zahradním přístřešku po celých 18 let. Jaycee Lee za dobu svého věznění porodila dvě dcery, které v roce 2009 připoutaly pozornost vyšetřovatelů. Phillip Garrido vydával dívky za vlastní, i když oficiálně žádné děti neměl. Domovní prohlídka odhalila strašlivé tajemství a Jaycee Lee byla konečně osvobozena. Phillip byl odsouzen k 431 rokům odnětí svobody, jeho manželka putovala za mříže na 36 let.

Steven Stayner

Velice smutné dětství čekalo Stevena Staynera, který byl unesen v roce 1972 coby sedmiletý chlapec. Jeho únosce Kenneth Parnell mu vymýval mozek tvrzením, že ho už rodiče nechtěli a dali ho k adopci. Sám se ale nechoval jako vzorný adoptivní otec, protože chlapce sexuálně zneužíval. Když povyrostl, nutil ho, aby mu pomáhal unášet další menší děti, Steven tyto plány ale vždycky chytře překazil. Když pak Parnell nakonec přivedl domů dalšího uneseného, teprve pětiletého chlapce, Steven s ním utekl a předal ho policii. Díky tomu i on našel po osmi letech své původní rodiče. Jeho život však nakonec zhasl předčasně - ve 24 letech zahynul při nehodě na motocyklu.

Julian Hernandez

Osmnáctiletý student Julian Hernandez vůbec neměl tušení, že je pohřešován. Jeho otec ho unesl od matky coby pětiletého a skrýval se s ním pod falešným jménem po dlouhých 13 let. Když se ale Julian hlásil na univerzitu, vyšlo najevo, že jeho doklady potřebné pro zápis jsou falešné. S pomocí školního personálu byla odhalena Julianova pravá identita a otec stanul před soudem.

Amina Ali Nkeki

V roce 2014 teroristická skupina Boko Haram unesla v Nigérii přes dvě stovky školních dívek. Nikdo nevěřil, že by se někdy opět shledaly se svými rodinami, výjimkou však byla Amina Ali Nkeki. Té si všimla vojenská hlídka, když kontrolovala procházející podezřelé osoby, a poznala v ní unesenou školačku. Dívka měla v náručí půlroční holčičku a doprovázel ji muž, který se označil za jejího manžela. Domů ji už ale nedoprovodil, skončil za mřížemi pro podezření z terorismu.

Steve Carter

Steve Carter odhalil svou pravou identitu díky internetu a také díky náhodě. Odmalička věděl, že byl adoptovaný. Ani on, ani jeho adoptivní rodiče však netušili, že po něm vlastní otec pátrá už 30 let. Jeho biologická matka s ním zmizela, když byl ještě v plínkách, a odložila ho v sirotčinci na Havaji. Steve se tak dostal k novým rodičům, aniž by věděl, že není tak zcela osiřelý. Když pak v roce 2012 surfoval po internetu a zabrousil na stránky s pohřešovanými dětmi, šokovala ho jeho vlastní fotografie. Steve si byl skoro jistý, že ten malý chlapec na obrázku je on sám. Stoprocentní jistotu mu nakonec poskytl test DNA.