Kdysi dávno se v rušném městě Phnompenhu, kde se odpad hromadil jako nepřekonatelná hora, rozhodl muž jménem Ouk Vanday proměnit tuto odpadkovou noční můru v sen. Proto dal výpověď v práci a začal sbírat odpadky. Vytvořil z nich úžasnou školu pro chudé.

Představte si školu vyrobenou výhradně z odpadků! Vítejte v Kokosové škole, ztělesnění naděje a inovací, která se nachází ve vesnici Roneah na ostrově Koh Dach (Hedvábný ostrov) v Kambodži.

Proměnil sen ve skutečnou školu

V roce 2013 se Ouk Vanday, veden touhou posílit postavení znevýhodněných dětí, vydal na jedinečnou misi. Proměnil vyhozené plastové lžičky, víčka od lahví a další odpad ve skutečnou a dnes velmi živou školu.

Vanday, bývalý hotelový manažer, si představoval instituci, kde by se sociálně slabé děti mohly učit angličtinu a počítačové dovednosti, což jsou příležitosti, které jim do té doby unikaly.

Na jeho fantastický projekt se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Odpad jako podružná, přitom fatální věc

Vandayova vize však přesahovala rámec vzdělávání; viděl v ní šanci vyřešit obrovský problém s odpadem, který trápí Phnompenh. Začal tedy sbírat odpadky, aby mohl postavit školu. "Ke stavbě školy používám odpad, protože je ho všude spousta, snadno se shání a je levný," vysvětlil. Navíc chtěl své studenty poučit o recyklaci a jejím pozitivním vlivu na životní prostředí.

Škola postavená na kreativitě a odhodlání

Kokosová škola je důkazem inovace. Její dvě hlavní budovy, v nichž studuje více než 200 studentů a pět obětavých učitelů, se mohou pochlubit důmyslným designem. V učebně angličtiny jsou stěny vyrobené z jasně natřených pneumatik automobilů, které poskytují ochranu i dostatek slunečního světla.

Knihovna, která slouží jako počítačová učebna a je láskyplně pojmenována "Rubbish House", je postavena z tisíců recyklovaných zelených pivních lahví. Dokonce i podlahy školy jsou místo všedních dlaždic zdobené obrácenými pivními lahvemi a víčky, které připomínají živé květiny.

close info Coconut School, CC 2,5 zoom_in Coconut School v Kambodži je vytvořená z odpadků

Studenti sobě

To, co dělá tuto školu skutečně výjimečnou, je zapojení studentů. Osmdesát procent odpadu použitého při stavbě pochází právě od studentů, kteří školu navštěvují. Pozoruhodné je, že z nasbíraných odpadků platí měsíční školné, čímž se z něčeho, co je považováno za zbytečnost, stává vstupenka ke vzdělání.

Posilování mysli a záchrana planety

Kromě běžných předmětů nabízí Coconut School jedinečný kurz recyklace. Vedle angličtiny a počítačových dovedností se studenti učí umění opětovného využití odpadu, podporují kreativitu a zároveň udržují své okolí čisté. Vanday vášnivě věří v posílení těchto mladých myslí: "Učíme děti žasnout. Divit se, přemýšlet, dělat, chápat, sdílet, být šťastný."

Úspěch Kokosové školy podnítil Vandaye k tomu, aby svůj neuvěřitelný počin zopakoval. Nyní staví další školu na hoře Kirirum a dokazuje, že vize jednoho člověka, poháněná odhodláním a soucitem, může proměnit odpadky v pokladnici vzdělání a příležitostí.

Zdroje: www.dw.com, www.phnompenhpost.com, www2.buddhistdoor.net