Jak vypadalo dětství ve středověku. Kruté i pro batolata, po sedmém roce ale nastalo skutečné peklo

Lenka Bělská 28. 8. 2023 clock 2 minuty video

Snad každá generace o té nastupující říká: „To za nás to bylo jiné. My jsme se museli více snažit. Dětství nebylo žádný med.” Většinou se této průpovídce smějeme. Víme, že jde jen o úhel pohledu. Existuje však jedna skupina, která by snad měla pravdu. Středověké děti.

