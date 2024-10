Externí autor 18. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

S tebou mě baví svět je jeden z nejvíce oblíbených českých filmů všech dob. Tato klasika neodmyslitelně patří nejen k vánočním svátkům. Vzpomínáte si na dětské hvězdy, které ve filmu zářily?

Rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové je oblíbená nejen pro nezapomenutelné herecké výkony, ale i pro nezapomenutelné hlášky. Mimo to je s tímto filmem spojený i nestárnoucí hit Sladké mámení.

Chlapci našli štěstí jinde

Filmovým dětem přátelství vydrželo celý život. Schází se už čtyři desítky let, a to i se svými filmovými maminkami a tatínky. Někteří už ovšem bohužel odešli do hereckého nebe.

Nejmladší z celé party dětí byl roční Matýsek, kterého hrál Lukáš Pelánek. Jeho cesta směřovala na Střední školu poštovní. „Někdy si zavoláme nebo zajdeme do hospody. Vždy je rád vidím. Ale na saních mě nikdo nevozí,“ prozradil o vztazích mezi herci Pelánek v Show Jana Krause.

U natáčení filmů nezůstal ani Cyril Křůpal, který hrál Pepína. Blonďatý rošťák začal studoval mezinárodní obchod a stal se z něj marketingový manažer.

Syn Horákových Bertík, Marek Dvořák, chtěl u filmu zůstat. Toužil se stát filmovým producentem. Pokoušel se dostat na FAMU. U přijímacího řízení ovšem neuspěl.

Vrhl se na podnikání v oboru telekomunikace a nyní pracuje ve společnosti, která zajišťuje dopravní signalizaci a spravuje semafory. Minulý rok oslavil 50. narozeniny.

Na této velké oslavě nechyběl představitel Matýska Lukáš Pelánek. „Co jsem přinesl Markovi za dárek, neprozradím. Jen jsem to doplnil o mastičku na hemoroidy, přece jenom padesátka na krku… Ostatní je překvapení, ale je to něco z mých cest," prozradil.

Poslední ze čtveřice kluků, Václav Korda, si zahrál kudrnatého Míšu. Stal se z něj opravdu úspěšný muž. Prorazil v bankovnictví, kde zastává vysoký post. Herectví je pro něj ovšem stále koníčkem. Věnuje se konkrétně loutkoherectví.

Jedna z dívek zmizela

Vzpomínáte na Dášenku a její bačkůrky? Její představitelka Zuzana Gutheisová provdaná Lisová si při natáčení komedie užila své. Utrpěla úraz, kvůli kterému měla ruku v sádře. Zuzana nyní pracuje ve zdravotnictví, konkrétně na oddělení nedonošených novorozenců.

Poslední z šestice dětí je Marta Kuchtíková, která hrála Kačenku. O Martě toho není moc známo. Podle některých informací odjela do Francie, kde ji údajně pohltila náboženská sekta.

„Vím o tom. Říkaly mi to děti, že žije ve Francii a má svůj svět. Setkávám se s dětskými představiteli z filmu pravidelně, ale Kačenka v posledních letech na srazy vůbec nechodí. Ani nevím, kam jí napsat. Vypátrat, kde žije, by bylo velmi složité,“ promluvila o Martě po deník Aha! v roce 2020 Jana Šulcová, která ve snímku hrála jednu z maminek.

Zdroje: Show Jana Krause, Šíp, ČSFD